Mrs Chocolat debutta alla regia, al festival di Torino Juliette Binoche presenta suo docu-film

L'attrice francese premio Oscar Juliette Binoche sarà presente al 43esimo Torino Film Festival, dove porterà in anteprima italiana il documentario In-I in Motion, di cui non solo è protagonista, ma veste anche un ruolo inedito: per la prima volta è la regista. Per onorare una lunga carriera costellata da grandi successi, l'interprete di pellicole indimenticabili come L'insostenibile leggerezza dell'essere, Il paziente inglese e Chocolat, solo per citarne alcune, riceverà anche il premio Stella della Mole durante il 43esimo Torino Film Festival che si svolgerà dal 21 al 29 novembre.

Per Giulio Base, direttore del Festival: "Sarà un grande onore accogliere Juliette Binoche. Nel suo talento immenso convivono eleganza e passione, fragilità e forza, bellezza e mistero. La sua presenza trasformerà Torino nel cuore pulsante di questa magia". La Stella della Mole è il riconoscimento cinematografico assegnato a figure di spicco del cinema internazionale che hanno dato contributi significativi al mondo della settima arte. Una celebrazione del cinema d'autore e della creatività artistica che onora chi ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale. Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt. AGI