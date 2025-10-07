L'annuncio è arrivato: i Coma Cose si separano nella vita e sul palco

La notizia era iniziata a circolare già da un po', ma ieri sera in un post sui social è arrivata la conferma. Francesca Mesiano e il marito Fausto Zanardelli, in arte i Coma Cose, si separano.

"È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere" scrive il duo dopo un'estate segnata dai concerti cancellati senza motivazione.

"Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno a occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo".

La storia del duo

La loro avventura artistica è iniziata quasi per caso, quando entrambi lavoravano come commessi in un negozio di borse. Fausto aveva già esperienza musicale, mentre Francesca era una DJ. Insieme hanno deciso di scommettere sulla musica, dando vita a un progetto che mescola indie pop, rap e poesia urbana. Nel 2023, a Sanremo si sono fatti notare per "L'addio", un brano che racconta la crisi di coppia, mostrando il lato più fragile e umano della loro relazione.

opo aver promesso di sposarsi proprio a Sanremo, Fausto e Francesca hanno celebrato il loro matrimonio nell'ottobre 2024, con una cerimonia intima e informale. Il ritorno al Festival nel 2025 ha chiuso simbolicamente un cerchio: dalla dichiarazione d’amore alla crisi, fino al nuovo inizio celebrato con il tormentone "Cuoricini". Ma non è durata molto. AGI