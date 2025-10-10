Toscana, ultimo sprint per i tre candidati alla guida della Regione

Domenica e lunedì si vota per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale.

Rush finale dei 3 candidati che corrono per la carica di presidente della Regione Toscana nella tornata elettorale di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. In questa occasione si dovranno eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale.

I tre candidati

Tre i nomi in corsa per la presidenza: Eugenio Giani, governatore uscente, che si ricandida per il centrosinistra con l’appoggio del Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e la lista civica ‘Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista’. Giani fu eletto presidente della Regione Toscana nel 2020, succedendo a Enrico Rossi.

Per il centrodestra Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e la lista civica “È Ora! – Tomasi Presidente”. Nel 2017 è stato eletto sindaco di Pistoia e rieletto poi nel 2022 al primo turno, è coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

La terza candidata è Antonella Bundu per la lista di sinistra Toscana Rossa (che tiene insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile). Nel corso della sua carriera politica è stata consigliera comunale e si è candidata a sindaca di Firenze nel 2019.

Quando si vota

Quando si vota. Si voterà domenica 12 ottobre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle ore 7 alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio, qualora nessun candidato superasse la soglia del 40% dei consensi, si terrà domenica 26 e lunedì 27 ottobre, sempre con doppia giornata di voto.

La legge elettorale toscana prevede che il candidato che supera il 40% venga eletto presidente senza ballottaggio. È ammesso anche il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare per un candidato e per una lista non collegata. Con la stessa scheda si elegge anche il Consiglio regionale. AGI