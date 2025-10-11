Meloni chiude la campagna elettorale in Toscana: "Sinistra scarsa a governare"

"I salari aumentano, abbiamo il record di occupazione". Cosi' la premier Giorgia Meloni, intervenendo al comizio elettorale del centrodestra a Firenze a sostegno di Alessandro Tomasi. "Abbiamo riformato il fisco, abbiamo fatto il record nel recupero dell'evasione fiscale. Abbiamo rafforzato il potere d'acquisto. Oggi il Mezzogiorno è una locomotiva", aggiunge. Problemi risolti? "No, ma va meglio. Ce lo dice il consenso degli italiani. Lo vede anche la sinistra che sta tirando fuori una rabbia crescente... Machiavelli diceva che la rabbia nasce dall'odio o dalla paura. Qui nasce dalla paura. Loro al governo erano scarsi, temono che riusciamo a dimostrare che siamo stati noi a dare risposte agli italiani...", dice la premier.

La Cgil ha proclamato lo sciopero sulla manovra "quando non abbiamo neanche scritto la manovra..." e Landini che "ha bloccato il Paese" e provocato "danni ai lavoratori", dalla Cgil ci sono "solo pretesti per tornare ad avere un ruolo, per cercare una causa su cui mobilitarsi", osserva la premier.

"La sinistra italiana è prigioniera di un radicalismo ideologico, è più fondamentalista di Hamas". Lo dice la premier Giorgia Meloni, durante il comizio elettorale del centrodestra a Firenze.

"Dobbiamo ringraziare solo Trump" per la pace in Medio Oriente, "ieri tutti muti, non sono riusciti a dire una parola.... Non ci facciamo fare la morale da una sinistra più radicalizzata" che pratica "il business dell'odio. Il campo largo? Questo è un Leoncavallo largo, è un enorme centro sociale", dice la premier. AGI