ANNO XIX Ottobre 2025.

Sabato, 11 Ottobre 2025 18:29

Wuhan Open, Paolini si arrende a Gauff in semifinale

La statunitense Coco Gauff saluta l&#039;italiana Jasmine Paolini a fine match La statunitense Coco Gauff saluta l'italiana Jasmine Paolini a fine match

La statunitense ha battuto l'azzurra col punteggio di 6-4 6-3.

Dopo l'inatteso successo di ieri sulla polacca Iga Swiatek, numero 2 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone, era lecito sperare. E invece niente. Il cammino di Jasmine Paolini al "Dongfeng-Voyah Open", ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina, si interrompe nelle semifinali

 

La tennista azzurra, numero 8 del mondo e settima forza del seeding, si è dovuta arrendere in due set alla statunitense Coco Gauff, numero 3 Wta e del tabellone, vincente con il punteggio di 6-4 6-3.

Sarà Jessica Pegula a sfidare la connazionale Coco Gauff in finale: nella seconda semifinale la tennista statunitense, numero 6 del ranking mondiale e del tabellone, ha piegato in rimonta la bielorussa Aryna Sabalenka, n.1 Atp e del seeding, con il punteggio di 2-6 6-4 7-6(2). AGI

