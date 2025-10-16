ANNO XIX Ottobre 2025.  Direttore Umberto Calabrese

Giovedì, 16 Ottobre 2025 17:45

Sinner batte Tsitsipas nel torneo più ricco di sempre

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Sinner al 6 Kings Slam del 2024 Sinner al 6 Kings Slam del 2024

Al via a Riad il Six Kings Slam, montepremi da capogiro. Il greco sconfitto con il punteggio di 6-2, 6-3 dall'azzurro che ora se la vedrà con Djokovic.

Esordio vincente per Jannik Sinner nel "ricchissimo" torneo-esibizione '6 Kings Slam' 2025, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero due del mondo, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1h e 16' di gioco. Nel prossimo turno, ovvero in semifinale, il tennista altoatesino sfiderà il serbo Novak Djokovic. .

Dall'altra parte del tabellone, invece, si affronteranno per un posto in finale lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz, il numero uno del ranking internazionale.Il Six Kings Slam che si disputa da oggi a sabato, si conferma come il torneo d'esibizione di tennis più ricco di sempre con un montepremi complessivo che supera i 12 milioni di euro.

A ognuno dei sei partecipanti va un minimo di 1,4 milioni di euro, più di quanto incassa il vincitore di molti Masters 1000 del circuito Atp. Il vincitore del Six Kings Slam incassa un premio extra di 4 milioni e 200mila euro, in pratica si porta a casa più di 5 milioni e mezzo di euro, un record per qualsiasi singolo evento tennistico.

Neppure chi trionfa agli Us Open (4,65 milioni di euro) o alle Atp Finals (5,14 milioni di euro) raggiunge una simile cifra. Si gioca sul cemento indoor di "The Venue", impianto moderno con una capienza di 8mila spettatori. Sinner, campione in carica. è reduce dal ritiro al Masters 1000 di Shanghai. AGI

Read 27 times
Published in Sport
Tagged under

Latest from Redazione Sport

Related items

More in this category: « Wuhan Open, Paolini si arrende a Gauff in semifinale
back to top

logo lidotech 512x512

Utenti Online

Abbiamo 1298 visitatori e nessun utente online

La tua pubblicità su Agorà Magazine