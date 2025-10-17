Attentato a Ranucci: bomba distrugge l'auto, "un chilo di esplosivo"

Gravissima intimidazione a Sigfrido Ranucci: poco dopo le 22 di ieri sera una bomba è deflagrata sotto l'abitazione del giornalista e conduttore di Report a Pomezia, alle porte di Roma, distruggendo la sua auto e danneggiando quella della figlia che era parcheggiata accanto.

L'attentato è avvenuto in località Campo Ascolano: l'ordigno rudimentale con un chilo di esplosivo era nascosto tra due vasi esterni, tra la vettura e il cancello della casa, e ha causato due esplosioni in rapida sequenza.

Il conduttore: "contro di me un preoccupante salto di qualità"

"Contro di me c'è stato un salto di qualità preoccupante”: Sigfrido Ranucci parla al telefono con l’AGI dopo quanto avvenuto questa notte e rivolge "un pensiero" ai carabinieri uccisi nell’esplosione del casolare nel Veronese.

“Sono tornato a casa dopo tre giorni. Questa notte alle 22.17 c’è stata una forte esplosione davanti a casa”, racconta. "L’ordigno rudimentale", spiega è esploso "proprio nel posto dove passo per entrare in casa. Il problema è che solo venti minuti prima ci era passata anche mia figlia”, osserva il giornalista.

Sull'episodio indaga l’Antimafia. Inquirenti e investigatori “stanno vagliando anche episodi del passato, di diversa natura, che non ho reso noti prima. Nello stesso posto dove è stato piazzato l’ordigno, in passato, trovai dei proiettili. C’è un salto di qualità preoccupante. E’ un segnale che chi ha commesso questo gesto conosce bene le mie abitudini. C’è qualcuno che sta osservando quello che faccio”, sottolinea.

“Il mio pensiero va ai carabinieri morti” nell’esplosione nel casolare a Castel D'Azzano, dice infine il conduttore di Report nella giornata dei funerali di Stato dei tre militari.

Già in passato il 64enne giornalista romano aveva subito minacce e intimidazioni per le sue inchieste. Nei giorni scorsi, tra l'altro, aveva anticipato i temi della nuova stagione su Rai3 che partirà il 26 ottobre, con inchieste che spazieranno dalle banche alla sanità.

Due auto distrutte

Dopo la deflagrazione, le due vetture sono state avvolte dalle fiamme. Il giornalista era rientrato da poco a casa e la figlia aveva parcheggiato la sua vettura ed era passata una mezz'ora prima: "L'esplosione avrebbe potuto ucciderla", ha detto Ranucci.

Indaga l'Antimafia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli investigatori della Digos, che hanno avviato i rilievi tecnici. I pm dell’Antimafia di Roma indagano sull'attentato dinamitardo, il fascicolo è in carico al sostituto procuratore della Dda di Roma, Carlo Villani. A coordinare il pool è il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi.

La solidarietà bipartisan

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ha subito "dato mandato di rafforzare misura a protezione" di Ranucci. Solidarietà è stata espressa da tutto il mondo politico, a partire dalle più alte cariche dello Stato, e anche dall'Ue.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire al giornalista la sua solidarietà e la "severa condanna" per l'intimidazione.

La "più ferma condanna per il grave atto intimidatorio" è stata espressa anche dalla premier, Giorgia Meloni: "La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere", ha assicurato.

Per la leader dem, Elly Schlein, "l'attentato a Ranucci è un attentato alla democrazia e alla libertà di informazione".

La Rai, "le intimidazioni non fermeranno l'informazione"

Il Cda della Rai ha espresso "massima e convinta solidarietà" a Ranucci: "Non saranno certo le intimidazioni a fermare il nostro dovere di informare e continuare a raccontare la realtà nella quale viviamo", ha assicurato.

"Ogni tentativo intimidatorio contro chi lavora per un'informazione libera e indipendente è un attacco allo stesso servizio pubblico", ha affermato l'ad, Giampaolo Rossi. Nel pomeriggio è stato organizzato un presidio Fnsi, Usigrai e Stampa Romana davanti alla sede Rai di via Teulada. AGI