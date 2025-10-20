Sassi contro il pullman, morto l'autista. Si indaga per omicidio volontario

La posizione di tre persone è al vaglio della Procura di Rieti. Si valuta la sospensione del campionato di serie A2 di basket.

L’inchiesta per omicidio volontario, lo sconcerto del mondo dello sport con l'ipotesi di sospendere il campionato di serie A2 di basket e la condanna unanime della politica.

Il giorno dopo la morte di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman su cui viaggiavano i tifosi del Pistoia Basket colpito in pieno viso da sassi e mattoni sulla Rieti-Terni, inquirenti e investigatori sono al lavoro per risalire ai responsabili dell’agguato.

L'inchiesta, il cerchio si stringe su tre persone

La posizione di tre persone – tra le dieci portate in Questura dopo l’assalto – è al vaglio della Procura di Rieti che indaga per omicidio volontario. A condurre le indagini i poliziotti della Squadra Mobile e gli agenti della Digos. Durante la notte sono stati ascoltati diversi tifosi della curva reatina.

Gli agenti di polizia della Squadra Mobile di Rieti e della Digos hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'assalto al pullman dei tifosi dell'Estra Pistoia lungo la superstrada Rieti-Terni.

Il mezzo è stato bersagliato dal lancio di grossi massi, uno dei quali, sfondando il parabrezza dal lato di fianco a quello del guidatore, ha colpito il secondo autista, uccidendolo.

Nel corso della notte gli investigatori hanno ascoltato alcuni tifosi della curva reatina per acquisire elementi utili alle indagini. Al momento rimane da chiarire l'identità degli aggressori e le circostanze precise dell'accaduto.

Ipotesi sospensione campionato A2

Si muove anche il mondo dello sport e il consiglio straordinario della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in programma questo pomeriggio alle 15, potrebbe stabilire la sospensione del campionato nazionale di Serie A2 almeno per una giornata.

La FIP ha espresso “le sue più sentite e addolorate condoglianze alla famiglia della vittima dell’insensato atto”.

La condanna della politica

Condanna unanime anche dal mondo della politica. La premier Giorgia Meloni parla di “un atto di violenza inaccettabile e folle” confidando che “i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”.

Ignazio La Russa, presidente del Senato chiede la “massima severità” contro gli autori dell’assalto per un “atto di inaudita gravità”, come lo definisce il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“È ora di fermare la violenza, che non ha niente a che fare con lo sport e i suoi valori”, le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein. AGI