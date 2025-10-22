Parigi avverte: "Hamas sta riprendendo il controllo di Gaza". Vance in Israele incontra Netanyahu

Hamas sta "riprendendo il controllo di Gaza". Lo ha dichiarato la portavoce del governo francese, Maud Bregeon, chiedendo l'attuazione "urgente" di misure per la sicurezza e il governo del territorio della Striscia. "Il movimento islamista sta riprendendo il controllo del territorio e delle sue amministrazioni e sta conducendo una campagna di repressione contro i suoi oppositori dopo che gli americani hanno lasciato intendere che avrebbe avuto tempo per stabilizzare la Striscia di Gaza", ha spiegato la portavoce di Matignon dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. "In questo contesto, è urgente attuare la seconda fase del cessate il fuoco, con tre priorità: umanitarie, di sicurezza e infine di governance", ha aggiunto. Ieri il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato che il cessate il fuoco rimane "molto fragile" e ha chiesto la riapertura dei punti di ingresso nel territorio, "un'emergenza assoluta", per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari.

Vance incontra Netanyahu, "il cessato il fuoco sbloccherà gli Accordi di Abramo"

Intanto, il vicepresidente statunitense, J.D. Vance, ha incontrato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme questa mattina. "Il cessate il fuoco di Gaza mediato da Washington potrebbe aprire la strada a più ampie alleanze per Israele in Medio Oriente e contribuirà a sbloccare gli Accordi di Abramo. Penso che questo accordo sia un elemento fondamentale per sbloccare gli Accordi di Abramo", ha dichiarato Vance in una conferenza stampa a Gerusalemme, riferendosi alla serie di accordi di normalizzazione tra Israele e diversi paesi arabi nel 2020. "Ma ciò che potrebbe consentire è una struttura di alleanza in Medio Oriente che persevera, che dura e che consente alle brave persone di questa regione, del mondo, di farsi avanti e prendersi la responsabilità del proprio territorio", ha aggiunto.

Successivamente Vance si recherà alla residenza presidenziale per un incontro con il presidente Isaac Herzog, previsto a mezzogiorno. I media israeliani riferiscono inoltre che la coppia Vance ha trascorso la notte al King David Hotel di Gerusalemme. AGI