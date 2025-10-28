Orban: "L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin"

"L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". Lo ha affermato il premier ungherese Viktor Orban parlando con Repubblica a margine della sua visita a Roma con tappa in Vaticano e a Palazzo Chigi. "Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi", ha detto spiegando che "presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio".

Sull'incontro con Meloni ha aggiunto il premier ungherese, "il punto importante è il futuro dell'economia europea, perché sulla guerra resta ben poco da fare".

Il premier ungherese annuncia, "da Trump la prossima settimana"

Orban incontrerà Trump la prossima settimana a Washington per discutere di questioni energetiche, ha annunciato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ai due maggiori produttori di petrolio russi, Rosneft e Lukoil, che potrebbero potenzialmente avere ripercussioni sull'Ungheria, che dipende ancora fortemente dal petrolio e dal gas russi. L'ambasciatore statunitense presso la Nato, Matthew Whitaker, ha dichiarato durante il fine settimana a Fox News che gli Stati Uniti si aspettano che Paesi come l'Ungheria "sviluppino e attuino un piano" per "svincolarsi" dalle fonti energetiche russe.

"Ci sarà un'opportunità a Washington nella seconda metà della prossima settimana per il primo ministro di discutere personalmente di questa questione con il presidente americano", ha dichiarato Szijjarto durante una conferenza stampa congiunta col ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, in visita a Budapest.

Secondo Szijjarto, l'Ungheria sta analizzando il significato "legalmente e fisicamente" delle sanzioni statunitensi contro i due giganti russi degli idrocarburi una volta entrate in vigore. AGI