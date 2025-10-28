ANNO XIX Ottobre 2025.  Direttore Umberto Calabrese

María Fernanda Di Giacobbe, maestra cioccolatiera, è la nona testimonianza della serie “Patrimonio italiano, uno sguardo attraverso di loro”

María Fernanda Di Giacobbe María Fernanda Di Giacobbe

Ci sono storie che nascono dall'aroma, dal fuoco e dalla memoria.

Maria Fernanda Di Giacobbe è una di loro: figlia di un falegname di Ornano Piccolo, in Abruzzo, e di una madre venezuelana che si è innamorata di lui da una finestra di La Campiña.

 

Lasciò il dopoguerra alle spalle e rimase per amore; lei lo trasformò in un venezuelano che mangiava (roast beef) Asado nero con salsa di pomodoro italiana.

 

Da questa combinazione è nato un modo di vedere il mondo in cui la tavola è sempre stata il ponte: pomodori in bottiglia come in Italia, risotti e paste che convivevano con i sapori creoli.

 

Da questa eredità nascono anche le sue passioni: l'arte, l'opera e il cacao.

 

Oggi María Fernanda è una maestra cioccolatiera e promotrice del movimento Bean to Bar in Venezuela, una donna che ha unito due culture attraverso un unico frutto.

 

Il suo lavoro l'ha portata a Perugia, nei festival del cioccolato più importanti del mondo, dove spiega che il cacao venezuelano, quello coltivato sotto il sole dei Caraibi, è lo stesso che ispira i migliori maestri italiani.

 

"La mia vita è un ponte tra due Paesi che si sono sempre amati", dice. "Uno mi ha insegnato il lavoro e la precisione; l'altro il calore e la fede nel sapore. Entrambi mi hanno dato l'anima con cui faccio il cioccolato".

 

Questa è la nona testimonianza della serie "Patrimonio italiano, uno sguardo attraverso di loro", un'iniziativa dell'Ambasciata d'Italia in Venezuela e dell'Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con Impact Hub Caracas. Un omaggio alle donne italo-venezuelane che, con la loro voce e il loro esempio, mantengono vivi i valori che ci ispirano.

 

Vorremmo ringraziare Doctor Construcción C.A., Euroamericana de Vinos C.A., Astoria Vini Venezuela, Scuola S. Bolívar e G. Garibaldi e tutti gli altri sponsor per il loro prezioso supporto.

 

@iiccaracas @kakaochocolates @consolatoitalia_caracas @consolatoitaliamaracaibo @cgievenezuela @comitescaracas @comites_oriente_po @comites_mcbo @faiv_ig @dantevenezuela @cavenit @ImpactHubCcs @eadevinos @astoriaviniven @colegiobyg

#HerenciaItaliana #EmbajadaDeItalia #InstitutoItalianoDeCultura #ImpactHubCaracas #MujeresQueInspiran #ItaliaEnVenezuela

