William, dal Maracanã a Copacabana all'insegna del sociale

In una due giorni tra sport, educazione e ambiente, dopo il Cristo Redentore il principe William ha visitato il leggendario stadio Maracanã e la spiaggia di Copacabana, incontrando giovani leader climatici, calciatori e soccorritori locali.

La visita è iniziata al Maracanã con l'evento Generazione Earthshot, programma di tre giorni che riunisce 75 giovani tra 18 e 30 anni e 17 "Mini COP" con ragazzi tra 11 e 16 anni, con l'obiettivo di formare nuove generazioni di leader climatici.

I partecipanti, provenienti da regioni come l'Amazzonia, il Cerrado e la Mata Atlântica, hanno condiviso esperienze e proposte su sostenibilità e giustizia ambientale.

Il principe ha incontrato anche l'ex calciatore di Milan e Roma, il campione del mondo nel 2002 con la Seleção Cafu, e ha dialogato con delegazioni di giovani di Brasile, Sudafrica e Singapore.

Successivamente, l'erede al trono britannico ha partecipato al programma "Futebol com Comunidades" ("Calcio nelle favelas" in italiano), che sostiene iniziative sportive inclusive nelle periferie di Rio.

Accompagnato dai dirigenti di Flamengo e Fluminense, ha giocato con i bambini del progetto Terra FC, nato per mobilitare club e tifosi nella lotta contro il cambiamento climatico.

La prima giornata di William a Rio si è conclusa a Copacabana, dove il principe ha incontrato i bagnini del Corpo dei Vigili del Fuoco e assistito a una simulazione di salvataggio. Ha poi dialogato con i giovani del Progetto Botinho, che educa alla sicurezza in mare e alla tutela ambientale, e infine ha partecipato a una partita di beach volley con studenti dell'Instituto Levante, diretto dall'olimpionica Carolina Solberg, che promuove l'inclusione sociale attraverso lo sport.

Oggi William ha invece visitato l'isola di Paquetá, nella Baia di Guanabara, dove ha conosciuto alcuni progetti di preservazione delle mangrovie incontrando Mauro Pires, presidente dell'Istituto Chico Mendes per la Conservazione della Biodiversità, l'ICMBio, capo del Dipartimento degli oceani del ministero dell'Ambiente brasiliano. Durante la visita, William ha partecipato a un'attività di piantumazione insieme ai cosiddetti "Custodi locali", un gruppo che si occupa del recupero dell'ecosistema. Ansa