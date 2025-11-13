ANNO XIX Novembre 2025.  Direttore Umberto Calabrese

Giovedì, 13 Novembre 2025 17:30

Ultimi giorni di novembrata, dopo il caldo anomalo in arrivo la svolta: il meteo

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Porsegue la novembrata con caldo anomalo Porsegue la novembrata con caldo anomalo

Al momento dunque non si intravedono masse d’aria groenlandesi ma temporali e acquazzoni.

Continua la novembrata 2025 sull'Italia, periodo caldo che prende il nome dall’ottobrata romana, così come è accaduto anche nel 2023 e nel 2024. Caldo anomalo che prevarrà soprattutto tra domani, venerdì 14 novembre, e sabato 15. In pianura le temperature si manterranno 'solo' 4- 5 gradi oltre la media a causa dell’inversione termica: farà più caldo in montagna.

Al momento dunque non si intravedono masse d’aria groenlandesi sottolinea iLMeteo.it, scandinave o russe pronte a fiondarsi verso l’Italia; ciò nonostante, un importante cambiamento è all’orizzonte. Dal weekend, puntuale con la metà di novembre, arriveranno delle precipitazioni al Nord e in Toscana. Mentre sul resto del Paese avremo condizioni ancora di piena novembrata.

Dal caldo anomalo passeremo dunque alla pioggia. Ma non avremo tranquille piogge autunnali: a causa del calore che si sta accumulando in questi giorni, arriveranno temporali e acquazzoni, localmente intensi tra Liguria e alta Toscana.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 13 novembre - Al Nord: soleggiato salvo locali nebbie notturne e pioviggine in Liguria e sul triestino. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, locali nebbie o foschie nei fondovalle. Al Sud: soleggiato e mite per il periodo.

Domani, venerdì 14 novembre - Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino; peggiora in Liguria dal pomeriggio e poi sul Piemonte. Al Centro: sereno, isolate nebbie o foschie nei fondovalle. Al Sud: soleggiato e mite.

Sabato 15 novembre - Al Nord: piogge sparse al Nord-Ovest, nubi altrove. Al Centro: in prevalenza stabile. Al Sud: soleggiato e mite.

Tendenza: domenica di maltempo al Nord e sull’alta Toscana; soleggiato e caldo per il periodo altrove. Adnkronos

Read 38 times
Published in News Ambiente
Tagged under

Latest from Redazione Ambiente

Related items

More in this category: « Stasera 'caccia' alle aurore boreali in tutta Italia
back to top

logo lidotech 512x512

Utenti Online

Abbiamo 1339 visitatori e nessun utente online

La tua pubblicità su Agorà Magazine