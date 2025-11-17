ANNO XIX Novembre 2025.  Direttore Umberto Calabrese

Maltempo, allerta arancione su Liguria ed Emilia-Romagna

Nubifragio a Marina di Carrara. Strade allagate e automobilisti in panne. Protezione civile all'opera.

Un nubifragio si è abbattuto nella serata di sabato nella zona di Carrara, trasformando le strade in fiumi a Marina di Carrara e Avenza. Pesanti i disagi per la circolazione

A Marina di Carrara, in via Bertoloni e viale XX settembre, gli automobilisti si sono ritrovati con l'acqua che lambiva gli sportelli e hanno dovuto attendere il deflusso della pioggia. Non ci sono stati feriti ma forze di Protezione Civile e vigili del fuoco sono rimasti in allerta per la notte.

Allerta maltempo nel Centro-Nord

Domenica di maltempo su diverse zone del Centro-Nord: la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali in Liguria e per rischio idraulico e idrogeologico su settori dell'Emilia-Romagna. Valutata inoltre allerta gialla in Liguria e su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. AGI

