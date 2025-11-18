ANNO XIX Novembre 2025.  Direttore Umberto Calabrese

Martedì, 18 Novembre 2025 16:52

Eglantina Di Mase, ambasciatrice dell’alta cucina e del vino, è la decima testimonianza della serie “Patrimonio italiano, uno sguardo attraverso di loro”

Eglantina Di Mase Eglantina Di Mase

Un brindisi alle nostre radici!

Eglantina Di Mase racconta la storia di una famiglia che ha unito Italia e Venezuela dalla fine del XIX secolo: da un trisavolo arrivato a Valencia nel 1895, a una nonna di Acarigua, che ha abbracciato la cultura e la cucina italiana come se fosse nata a Napoli. La sua discendenza proviene da Coleto (vicino a Napoli) e la sua vita a Caracas l'ha resa un'ambasciatrice del buon cibo e del buon vino.

Oggi, Eglantina promuove lo sviluppo professionale del settore portando la certificazione WSET in Venezuela, aprendo le porte del mondo a sommelier, ristoratori e amanti del vino. Il suo messaggio: disciplina, curiosità e famiglia; il vino come ponte tra culture e la tavola come luogo di celebrazione di ogni cosa.

 

Questo è il decimo capitolo della serie "Patrimonio Italiano: Uno sguardo attraverso di loro", un'iniziativa dell'Ambasciata d'Italia in Venezuela e dell'Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con Impact Hub Caracas. È un omaggio alle donne italo-venezuelane che, attraverso le loro voci e il loro esempio, mantengono vivi i valori che ci ispirano.

Ringraziamo Doctor Construcción C.A., Euroamericana de Vinos CA, Astoria Vini Venezuela, Scuola S. Bolívar y G. Garibaldi e il resto degli sponsor per il loro prezioso supporto.

 

Published in Venezuela
