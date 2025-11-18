Eglantina Di Mase, ambasciatrice dell’alta cucina e del vino, è la decima testimonianza della serie “Patrimonio italiano, uno sguardo attraverso di loro”

Eglantina Di Mase racconta la storia di una famiglia che ha unito Italia e Venezuela dalla fine del XIX secolo: da un trisavolo arrivato a Valencia nel 1895, a una nonna di Acarigua, che ha abbracciato la cultura e la cucina italiana come se fosse nata a Napoli. La sua discendenza proviene da Coleto (vicino a Napoli) e la sua vita a Caracas l'ha resa un'ambasciatrice del buon cibo e del buon vino.

Oggi, Eglantina promuove lo sviluppo professionale del settore portando la certificazione WSET in Venezuela, aprendo le porte del mondo a sommelier, ristoratori e amanti del vino. Il suo messaggio: disciplina, curiosità e famiglia; il vino come ponte tra culture e la tavola come luogo di celebrazione di ogni cosa.

Questo è il decimo capitolo della serie "Patrimonio Italiano: Uno sguardo attraverso di loro", un'iniziativa dell'Ambasciata d'Italia in Venezuela e dell'Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con Impact Hub Caracas. È un omaggio alle donne italo-venezuelane che, attraverso le loro voci e il loro esempio, mantengono vivi i valori che ci ispirano.

Ringraziamo Doctor Construcción C.A., Euroamericana de Vinos CA, Astoria Vini Venezuela, Scuola S. Bolívar y G. Garibaldi e il resto degli sponsor per il loro prezioso supporto.

