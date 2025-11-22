Mattarella: "Europa e Africa connesse. Il Piano Mattei è centrale"

L'occasione è il meeting annuale di Medici con l'Africa Cuamm, che quest'anno compie 75 anni come ONG. La concomitanza è con il G20 di Johannesburg, dove è impegnata la premier Giorgia Meloni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tiene a ribadire l'importanza e la centralità dei rapporti tra Europa e Africa. "Il futuro di Europa e Africa è sempre di più fortemente connesso. Il Piano Mattei è un avanzamento del percorso verso un maggiore coinvolgimento e collaborazione. È importante in questi giorni la presenza italiana al G20 di Johannesburg e alla Conferenza in Angola UE-Africa", ha dichiarato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, intervenendo a Padova dal palco del 75° annual meeting del Cuamm.

L'appello del presidente: costruire la pace

"Tutti sono chiamati a costruire la pace", ha aggiunto poi il Presidente, che ha sottolineato il valore del Cuamm, dal quale arriva "un messaggio di esortazione, quasi una preziosa provocazione" perché "non si è troppo piccoli per cambiare il mondo". AGI