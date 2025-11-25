ANNO XIX Novembre 2025.  Direttore Umberto Calabrese

Martedì, 25 Novembre 2025

La ripartizione delle regioni: 13 al centrodestra, 6 al centro sinistra, 1 all'UV

Written by  Luca Mariani
Seggio elettorale Seggio elettorale

Le elezioni del 2025 non hanno cambiato la geografia politica del Paese.

Le elezioni regionali 2025 non mutano la geografia politica del Paese. Veneto, Marche e Calabria restano saldamente al centrodestra. Allo stesso modo, Toscana, Campania e Puglia confermano il centrosinistra

 

In Valle d'Aosta ha vinto l'Union Valdotaine (UV), che, nella giunta attuale, ha ceduto un assessorato a FI (Forza Italia). È interessante notare come in passato l'UV diede, invece, un assessore al PD (Partito Democratico).

La ripartizione delle regioni per coalizione

Complessivamente, le regioni italiane governate dal centrodestra sono 13: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le roccaforti del centrosinistra

Le regioni governate dal centrosinistra sono 6: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Puglia e Sardegna. La Valle d'Aosta è governata dall'Union Valdotaine, mantenendo una posizione autonoma nel panorama politico nazionale.

L'analisi dopo il voto in Puglia, Campania e Veneto

Puglia e Campania restano al centrosinistra, il Veneto al centrodestra. I risultati sono netti: il leghista Alberto Stefani in Veneto raggiunge il 64,39% dei voti. Antonio Decaro (Pd) ha il 63,97% in Puglia. Roberto Fico (M5s) il 60,63% in Campania.
In netto calo l'affluenza: ha votato complessivamente appena il 43,64% degli aventi diritto rispetto al 57,6% del 2020 (-13,96%). La regione con minore affluenza è la Puglia con il 41,83%. Nelle tre regioni vincono Pd, FdI e FI. In calo Lega e M5s.
Il Pd ottiene il 25,91% in Puglia (nel 2020 ebbe il 17,25%), il 18,41% in Campania (nel 2020 16,9%), il 16,6% in Veneto (nel 2020 l'11,92%). Va in doppia cifra anche la lista Decaro Presidente che raggiunge il 12,72%.

FdI ottiene il 18,73% in Puglia (nel 2020 ebbe il 12,63%), il 18,69% in Veneto (nel 2020 il 9,55%), l'11,93% in Campania (nel 2020 il 5,98%).
FI è in doppia cifra in Campania con il 10,72% (nel 2020 ebbe il 5,16%). In Puglia il partito di Tajani ha il 9,11% (nel 2020 ebbe l'8,91%), in Veneto il 6,3% (nel 2020 il 3,56%).
La Lega resta il primo partito del Veneto con il 36,28% dei voti, ma nel 2020 la lista Zaia ebbe il 44,57% e la Lega il 16,92%. Nel sud il partito di Salvini non raggiunge la doppia cifra: 8,04% in Puglia (nel 2020 ebbe il 9,57%), 5,51% in Campania (nel 2020 5,65%).
In lieve calo anche M5s. In Puglia passa dal 9,86% del 2020 al 7,22% attuale. In Veneto dal 2,69% del 2020 al 2,2% attuale. In Campania dal 9,92% del 2020 al 9,12% attuale. La lista 'Fico Presidente' raggiunge però il 5,41% dei voti.
Da notare in Campania il buon risultato delle liste 'A testa alta' (8,24%), 'Avanti Campania' (5,89%) e 'Casa riformista' (5,82%), tutte collegate con il centrosinistra.
Avs ha il 4,64% in Veneto, il 4,65% in Campania e il 4,09% in Puglia.
Male le liste di 'Noi moderati' con l'1,12% in Veneto, l'1,27% in Campania e lo 0,83% in Puglia.
In Veneto da registrare il buon risultato del candidato indipendente Riccardo Szumski che raggiunge, senza alleati, il 5,13%. La lista di Clemente Mastella, a sostegno di Roberto Fico, ottiene il 3,55% in Campania. AGI

