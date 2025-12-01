Usa-Venezuela, un secolo di braccio di ferro Written by Ugo Barbàra

Donald Trump e Nicolas Maduro

Da partner privilegiato nel mercato del petrolio a simbolo della sfida all'egemonia statunitense in America Latina, il rapporto tra Caracas e Washington ha attraversato tutte le fasi possibili: alleanza, diffidenza, rottura, tentativi di disgelo e nuovo irrigidimento.