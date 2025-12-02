Sandokan è tornato. La nuova serie dopo 50 anni dalla prima

Chi ha più di cinquant'anni lo ammetta senza remore: da bambino a carnevale ha indossato il costume di Sandokan, impugnato la sua scimitarra e segretamente sognava una Perla di Labuan. Senza aver letto Salgari, chi ha più di 50 anni oggi ha visto la tigre di Mompracem negli occhi magnetici di Kabir Bedi, arricciato i baffi di Yanez e immaginato di vincere il perfido James Brooke. E giurato di andare un giorno in Malesia. Poi il tempo passa, i sogni e i desideri cambiano, arrivano altri eroi, gli sceneggiati diventano serie. E fanno giri immensi e poi ritornano. Come la Tigre di Mompracem. Del resto quante volte Sandokan è morto e risorto. Stavolta persino in 4K, per rendere ancor più realistici i colori di quella Malesia che Emilio Salgari non ha mai visitato e pure ha descritto come se ci avesse vissuto da sempre.

Non ci sarà Philippe Leroy a impersonare l'amico fidato, scafato e pieno di risorse. E non ci sarà neppure Adolfo Celi, che cancellò la fama di cattivo e antipatico soltanto qualche anno dopo, passando da 'nemico' per antonomasia ad 'amico' della supercazzola.

Volti nuovi e cast internazionale

Volti nuovi, con cinquant'anni di meno ma addosso una responsabilità non da poco: non deludere le attese per una serie che si preannuncia stellare. Cast internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, dal 1 dicembre è su Rai 1, dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma. Sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la Tv satellitare gratuita visibile in tutta Italia. Da un'idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle e in Spagna da Mediterraneo Mediaset Espana Group. La trama non cambia, anche se è lecito aspettarsi una rilettura diversa. Ma siamo sempre nel Borneo della prima metà dell'Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un'avidità cieca e feroce. Le riprese della serie si sono tenute nel Teatro 7 del polo produttivo di Lux Vide e tra l'isola di Reunion, il Lazio, la Toscana e la Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Calabria Film Commission. Nel cast: Can Yaman (Sandokan), Alanah Bloor (Marianna), Alessandro Preziosi (Yanez), Ed Westwick (Lord Brooke), Madeleine Price (Sani) e con John Hannah (Sergente Murray). AGI