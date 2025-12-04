Il maltempo sferza il sud Italia, allagamenti e scuole chiuse

Il maltempo investe nuovamente l'Italia. Le aree più interessate dalla perturbazione, che è iniziata nella notte, sono Calabria, Basilicata e Puglia, dove sono state diramate allerte arancioni. Disagi diffusi a causa di scuole, parchi e cimiteri chiusi. Allerta gialla, invece, in Campania, Molise e Toscana.

Forti piogge si sono abbattute sul territorio Crotonese, provocando numerosi allagamenti e disagi. I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte per soccorrere persone e mettere in sicurezza abitazioni private ed esercizi commerciali.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno iniziato a rispondere alle richieste di soccorso intorno alle ore 23 di ieri e fino a questa mattina sono state occupate in 11 interventi urgenti tra soccorsi a persone rimaste in auto bloccate dall'innalzamento dell'acqua in alcune strade della periferia, crolli parziali di balconi, rimozione di alberi su sede stradale, vari prosciugamenti di locali allagati al piano terra o interrato.

Svolti inoltre numerosi sopralluoghi richiesti dai cittadini. L'amministrazione comunale, informata sin dalle prime richieste di soccorso dal comando dei vigili del fuoco della situazione in corso, ha attivato il Centro operativo comunale, struttura di protezione civile, mettendo in servizio personale reperibile per gestire le necessità connesse alle intense precipitazioni.

Scuole chiuse nel Materano

Disagi alla circolazione e allagamenti anche nel Materano. Nel dettaglio la strada statale Jonica 106 è rimasta chiusa all'altezza di Pisticci e di Scanzano Jonico, ora la circolazione è tornata regolare. Qualche criticità sulla statale 7 e a Policoro, sulle complanari della Jonica sia Nord sia Sud, tra lo svincolo di accesso all'abitato e il ponte sul fiume Sinni. Intanto i sindaci hanno ordinato la chiusura delle scuole a Policoro, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Tursi e Pisticci.

La situazione in Puglia

Anche la Puglia è colpita dal maltempo. La situazione più complessa si registra nell'arco jonico-metapontino, Puglia centrale, provincia di Bari e di Brindisi. A Taranto il sindaco Piero Bitetti ha firmato una ordinanza di sospensione delle attività scolastiche e formative. Diverse telefonate sono giunte ai vigili a causa di allagamenti e caduta di alberi. Anche altri Comuni della provincia come Crispiano hanno preso la stessa decisione. A Bari il Comune ha chiuso il cimitero centrale e quelli delle ex frazioni a causa delle condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate in particolare da piogge copiose e vento. Per la stessa ragione, resteranno chiusi anche parchi e giardini cittadini.

Nel fine settimana un miglioramento

A partire dal fine settimana è previsto un miglioramento delle condizioni grazie a una circolazione depressionaria che gradualmente si sposterà verso la Grecia. AGI