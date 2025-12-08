L'Ue replica a Trump: "Decidiamo noi le nostre regole"

La Commissione europea: "Per molto tempo l'Europa ha fatto affidamento sugli Usa in materia di difesa. Negli ultimi anni ci stiamo rafforzando e continueremo a farlo".

"Il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme. Per quel che riguarda le decisioni relative all'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l'Unione europea, comprese quelle relative alla nostra autonomia normativa, alla tutela della libertà di parola e all'ordine internazionale basato sulle regole". Così la Commissione europea commenta la Strategia per la Sicurezza nazionale americana pubblicata ieri dall'amministrazione di Donald Trump.

"Accogliamo con favore la forte priorità che la Strategia attribuisce alla fine della guerra della Russia contro l'Ucraina. Europa e Stati Uniti condividono la responsabilità di sostenere una pace giusta e duratura. Prendiamo inoltre atto dell'attenzione che la Strategia dedica agli sviluppi nell'emisfero occidentale, fondamentali per la sicurezza degli Stati Uniti", afferma un portavoce della Commissione.

L'importanza strategica e il commercio transatlantico

"Concordiamo pienamente sul fatto che 'l'Europa rimane strategicamente e culturalmente vitale per gli Stati Uniti' e che 'il commercio transatlantico rimane uno dei pilastri dell'economia globale e della prosperità americana'. Per molto tempo l'Europa ha fatto affidamento sugli Stati Uniti in materia di difesa. Negli ultimi anni ci stiamo rafforzando e continueremo a farlo", afferma ancora il portavoce.

Rafforzamento delle capacità di difesa europee

"Stiamo rafforzando le nostre capacità di difesa e la nostra base industriale di difesa. L'Europa sta aumentando massicciamente gli investimenti nella difesa sia per rafforzare la propria sicurezza sia per continuare a dare un contributo decisivo all'Alleanza, insieme a uno sforzo concertato per potenziare l'industria della difesa e produrre capacità critiche. Per questo motivo la Commissione ha creato le condizioni per un pacchetto di investimenti aggiuntivo di 800 miliardi di euro nel marzo 2025", afferma ancora l'esecutivo europeo.

Commercio e competitività

"Il commercio e gli investimenti transatlantici rimangono una risorsa importante sia per l'economia europea che per quella statunitense. Continueremo a impegnarci in modo costruttivo, garantendo al contempo la competitività dell'Europa", evidenzia sempre il portavoce. AGI