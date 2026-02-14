Meloni, l'Italia sarà al Board of Gaza come osservatore

"Siamo stati invitati come Paese osservatore e secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l'adesione al Board of Peace", lo annuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Addis Abeba, parlando con alcuni giornalisti italiani a proposito della riunione del Board convocata da Donald Trump a Washington per giovedì prossimo.

"Quindi penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l'invito è arrivato ieri", ha aggiunto la premier.

Sempre sul ruolo dell'Italia all'interno del Board of Peace, Giorgia Meloni ha poi spiegato che "dopo tutto il lavoro che il nostro Paese ha fatto, sta facendo e deve fare per la stabilizzazione del Medio Oriente, una presenza italiana ed europea è necessaria".

Meloni: concordo con Merz, l'Europa deve fare di più

Poi un passaggio sull'Unione europea e la necessità di un rilancio. "Credo che Merz faccia una valutazione corretta quando dice che l’Europa deve occuparsi di se stessa, che deve fare di più, per esempio sulla sicurezza, sulla colonna europea della Nato. Su questo io sono d’accordo, indipendentemente dal rapporto con gli Stati Uniti”, osserva la Meloni al termine della riunione plenaria dell’Unione africana ad Addis Abeba.

"Non condivido le critiche di Merz sulla cultura Maga"

“Non condivido le critiche di Merz alla cultura Maga. Queste sono valutazioni politiche, ogni leader le fa come ritiene, ma non è un tema di competenza dell'Unione europea, sono valutazioni dei partiti politici", aggiunge la premier soffermandosi sulle recenti riflessioni del cancelliere tedesco a proposito della cultura Maga.

L'Italia ponte tra Europa e Africa

Intervenendo alla riunione annuale dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione Africana, la premier ribadisce poi che l'Italia intende continuare a essere "un ponte privilegiato tra l'Europa e l'Africa".

La cooperazione è nel dna dell'Italia

"La nazione che ho l'onore di guidare ha nel suo dna caratteristiche che da sempre la rendono un partner rispettato: la sua propensione al dialogo, la sua capacità di discussione e il rispetto per gli altri che viene prima di ogni cosa".

"Una nazione che ha costruito parte della sua identità e della sua politica estera sul profondo significato di una parola, che in un mondo instabile e imprevedibile come il nostro, può essere la chiave per tracciare la rotta: quella parola è cooperazione", rileva Meloni

Il futuro dell'Europa legato all'Africa

L'Italia e l'Europa "non possono pensare al loro futuro senza prendere nella giusta considerazione l'Africa", è un passaggio del suo intervento alla riunione plenaria di Addis Abeba. "Il nostro futuro dipende dal vostro", ha scandito la premier.

L'invito a partecipare all'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana "è un riconoscimento che può solo rendere l'Italia orgogliosa e che accettiamo con grande rispetto e senso di responsabilità. È una dimostrazione di fiducia che non deluderemo". AGI