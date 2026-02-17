ANNO XX Febbraio 2026.  Direttore Umberto Calabrese

Martedì, 17 Febbraio 2026 20:29

Addio a Jesse Jackson, paladino dei diritti civili

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza

Il reverendo ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto all'età di 84 anni.  

Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto all'età di 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota pubblicata da Nbc. 

 

La nota della famiglia

"Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo per la nostra famiglia, ma anche per gli oppressi, i senza voce e gli emarginati in tutto il mondo", di legge nel comunicato. "Lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell'uguaglianza e nell'amore ha motivato milioni di persone e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto". AGI

Read 34 times
Published in Cronaca
Tagged under

Latest from Redazione Esteri

Related items

More in this category: « Trovata morta la producer israeliana della serie tv 'Teheran'
back to top

logo lidotech 512x512

Utenti Online

Abbiamo 1145 visitatori e nessun utente online

La tua pubblicità su Agorà Magazine