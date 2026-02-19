Nasce il Board of Peace di Trump, "vigilerà sull'Onu"

"Lavoriamo insieme per garantire un futuro migliore alla popolazione di Gaza, del Medio Oriente e del mondo intero". Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, aprendo a Washington la sessione inaugurale del Board of Peace.

"Credo che il Board of Peace sia il più importante. Certamente, in termini di potere e prestigio, non c'è mai stato nulla di simile, perché questi sono i più grandi leader mondiali. Quasi hanno accettatoi, e quelli che non lo hanno fatto, lo faranno. E alcuni stanno facendo un po' i furbi. Non funziona. Non lo si può fare con me. Stanno facendo un po' i furbi, ma si uniranno", ha aggiunto.

"Pace parola facile da dire e difficile da realizzare"

"Quello che stiamo facendo è molto semplice: pace. Si chiama Consiglio della Pace, e si basa su una parola facile da dire ma difficile da realizzare: pace

"Tutti vogliono diventare membri del Board"

"Molti dei nostri amici in Europa sono presenti oggi e non vediamo l'ora che diventino membri a pieno titolo. Vogliono tutti diventarlo. E abbiamo avuto un'ottima risposta dall'Europa", ha detto ancora il presidente Usa, che ha aggiunto che "la Norvegia ha accettato di ospitare un evento del Board of Peace".

"Accordo con l'Iran entro 10 giorni o accadranno cose brutte"

Nel suo discorso Trump ha anche parlato dell'Iran spiegando che senza accordo gli Usa "potrebbero dover fare un ulteriore passo avanti". Donald Trump ha quindi sottolineato che l'esito dei negoziati si scoprirà "probabilmente nei prossimi 10 giorni". "Dobbiamo fare un accordo significativo o accadranno brutte cose", ha avvertito il presidente Usa.

"Il Board vigilerà sull'operato dell'Onu"

Trump, dopo aver detto che "gli Stati Uniti contribuiranno con 10 miliardi di dollari al Board of Peace", ha poi parlato dell'Onu sottolineando che il Consiglio da lui voluto "vigilerà sulle Nazioni Unite e si assicurerà che funzionino correttamente". Parlando del futuro del Board of Peace, Trump ha affermato che, sebbene ritenga che un giorno le Nazioni Unite saranno "molto più forti" di ora, il Consiglio per la Pace "vigilerà praticamente sull'Onu e si assicurerà che funzioni correttamente".

"La Fifa contribuirà con 75 milioni di dollari"

Il presidente Donald Trump ha quindi annunciato che la Fifa contribuirà a raccogliere un totale di 75 milioni di dollari per progetti nella Striscia di Gaza, probabilmente legati al calcio. AGI