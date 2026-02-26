Televoto e radio scelgono Paradiso, Lda & Aka 7even, Nayt, Fedez-Masini e Meta. La seconda Top 5 'random' di Sanremo

L'entrata di Laura Pausini in abito nero luccicante accolta dagli applausi dell'Ariston e raggiunta pochi istanti dopo dal direttore artistico Carlo Conti. Al via la seconda edizione del festival di Sanremo. Sul palco le performance di 15 big e delle quattro Nuove Proposte. Omaggio alle vittime di Crans Montana con il brano "Perdutamente" di Achille Lauro, coconduttore insieme all'attrice Pilar Fogliati e al comico Lillo.

01:15 - La top 5 'randomica' di televoto e radio

Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7even, Nayt, Fedez e Masini, Ermal Meta. Queste le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento, scelte dal televoto e dalla giuria delle radio tra i 15 big che si sono esibiti questa sera.

00:46 - Omaggio a Vanoni con "Eternità" cantato dalla nipote

L'omaggio a Ornella Vanoni con il celebre brano "Eternita'", interpretato questa sera al Festival dalla nipote Camilla Ardenzi. L'insegnamento più grande che tu ha dato la nonna? Chiede Conti, "Non pensarci troppo", risponde la nipote.

00:30 - Da Lillo lezioni di coreografia e ballo

Dopo i 'seminari' di 'microfoning' e di coreografia (con passi a doppia 'Anagni') Lillo impartisce lezioni di ballo a Laura Pausini e a Pilar Fogliati. E stuzzicato da Conti coinvolge anche le prime file della platea. La traccia è il jingle del festival (il refrain "è Sanremo, è Sanremo"). Per qualche minuto l'Ariston diventa una scuola di ballo.

00:13 - Il graffio di Fausto Leali conquista l'Ariston

Un graffio che non perde potenza e resiste al tempo. Fausto Leali conquista l'Ariston. Il pubblico applaude sulle note di "Mi manchi" e di "Io amo". Al 'negro bianco', 81enne è stato consegnato il premio alla carriera. "Mi tremano le gambe", ammette. Conti ne ha ricordato il debutto al Festival, in coppia con Wilson Pickett, nel 1968, lanciando il video dell'epoca. "Fausto, Fausto", scandisce il pubblico. L'Ariston è in piedi. Il direttore artistico ha poi consegnato a Leali due targhe Siae: il primo deposito e quello per "Deborah".

23:58 - Pausini cede alla mortadella, 'avevo fame...'

Scoperta con le mani nella... mortadella. Laura Pausini cede alla fame e viene sorpresa dietro le quinte da un implacabile Carlo Conti. "Qui non si mangia mai", dice Pausini. "Veramente la mortadella?", chiede Pilar Fogliati. "Sono italiana cosa c'e' meglio della mortadella?", ribatte la star romagnola.

23:46 - Max Pezzali 'tiene il tempo', tuffo negli anni '90

Un salto indietro nei 'magnifici' anni '90 a Sanremo. L'Ariston si collega con la nave Costa Toscana e Max Pezzali muove le 'onde' con due super pezzi pop. Prima "Nord sud ovest est" e poi "Tieni il tempo". Si canta pure in sala stampa.

23:31 - Sanremo: Pilar Fogliati impersona Uvetta Budini di Raso

'Pazzesco, lo fate ogni anno?'. Pilar Fogliati, coconduttrice della seconda serata del festival di Sanremo, prima di presentare J-Ax, impersona Uvetta Budini Di Raso, la giovane romana dell'alta societa' tra i quattro personaggi femminili interpretati nel film del 2023 'Romantiche', da lei interpretato e diretto. "So' molto brava a stare nel pubblico', spiega 'Uvetta' a Conti a proposito delle sue doti di showgirl con un accento romano pesante e affettato, 'dicono che so' molto brava ad applaudire, che ho un applauso rotondo...'.

23:20 - Standing ovation per i morti di Crans-Montana

Tutti in piedi all'Ariston dopo "Perdutamente" il brano di Achille Lauro in ricordo delle vittime di Crans Montana. "Achille canta questa canzone per quei ragazzi e ragazze che hanno perso la vita, per chi lotta ancora e perche' tragedie cosi' non accadano mai piu'", dice Carlo Conti. "Credo che la musica abbia il compito di accompagnarci nella vita. Se questa cosa ha confortato anche solo una persona, per noi era un dovere", le parole di un emozionatissimo Achille Lauro.

23:11 - 'Perdutamente' ricorda le vittime di Crans-Montana

Il ricordo delle vittime di Crans Montana sul palco di Sanremo. Succede con il brano "Perdutamente" di Achille Lauro eseguito insieme alla soprano Valentina Gargano e a un coro di 20 elementi. La canzone fu cantata ai funerali del figlio da Erica, la madre di Achille Barosi, lo studente milanese deceduto a 16 anni nel rogo di Capodanno.

23:00 - Conti e l'Ariston rinnovano la vicinanza a Niscemi

"Niscemi R-Esiste". Lo striscione compare in galleria all'Ariston. Carlo Conti poi rinnova la vicinanza alla Sicilia, a Niscemi e ai territori colpiti dal maltempo.

22:47 - Ermal Meta: i bambini devono fare rumore non silenzio

"I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio". Ermal Meta lo dice dopo aver finito di cantare la sua "Stella stellina" che racconta la storia di una bimba palestinese uccisa dalle bombe a Gaza.

22:43 - Pausini duetta con Lauro e infiamma l'Ariston

Laura Pausini rompe il 'silenzio' e canta duettando con Achille Lauro. Va in scena il brano "16 marzo", che fa parte del nuovo album di cover della pop star romagnola. L'Ariston si accende.

22:38 - Gag Lillo-Conti ricorda gaffe di Petrecca su Olimpico

"Ma dove si deve esibire un cantante a Sanremo?" si domanda Lillo. Carlo Conti si sovrappone e aggiunge: "Al Teatro Olimpico?", ed evoca forse inconsapevolmente la gaffe dell'ex direttore di Rai Sport Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina sullo stadio di San Siro chiamato Olimpico.

22:32 - Malagò: gli atleti paralimpici sono eroi moderni

"Seguite la Paralimpiadi come avete seguito le Olimpiadi e seguite questi atleti con ammirazione, sono degli eroi moderni che hanno trovato una risposta tramite lo sport per vincere loro battaglie. Grazie Rai". È il messaggio di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina all'Ariston dove sono arrivati gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli (sci alpino) e Giuliana Turra (curling).

22:30 - Ghiaccio Olimpico all'Ariston con Lollo e Vitozzi

Il ghiaccio olimpico approda all'Ariston. Con le due azzurre d'oro Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. "L'emozione più grande è stata vedere mio figlio sugli spalti. Grazie al pubblico italiano", parola di Lady Speed Skating, doppio oro olimpico. Occhi lucidi e a orgoglio per Lisa Vitozzi prima atleta italiana nella storia a vincere un titolo olimpico nel biathlon. "Ne sono molto orgogliosa. È uno sport imprevedibile, mi piace il rischio", dice

2:16 - Per Lillo prove di coconduzione a passo moonwalk

Scende la temuta scalinata con il passo moonwalk. E non inciampa. Prova di agilità superata per Lillo. Ancora da lavorare invece sul suo debutto da co conduttore. Come ammette lo stesso comico romano. Sbaglia ad indicare l'entrata dei cantanti, alza troppo la voce ("cosa urli?, Il rimprovero di Conti) e non azzecca le giuste espressioni. "Il bello della diretta?", non si può sentire lo rimprovera Conti. Tutto ovviamente in gag.

21:55 - 'Sono come te'. Il coro Anffas sul palco di Sanremo

"Sono come te". Il messaggio è forte e chiaro ed è scritto sulle magliette rosse indossate dalle ragazze e dai ragazzi del coro della delegazione de La Spezia dell'Anffas, l'associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive. Il coro intona "Si può dare di più, il brano vincitore del Festival di Sanremo 1987, cantato dal trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. "Questa è la dimostrazione che i sogni si possono realizzare", dice Pausini. "Bravi, bravi", il tributo dell'Ariston. Poi la foto di gruppo a chiudere questa incursione della società a Sanremo.

1:40 - L'Ariston chiama Achille Lauro

Achille Lauro accende l'Ariston anche in veste di co conduttore. Il cantante è entrato in scena in abito bianco. Ed è stato chiamato dal pubblico, insieme al direttore artistico. "Carlo, Lauro venite su", si sente dalla galleria del teatro. "E io?", protesta Pausini. "È stato un anno bellissimo, 'Incoscienti Giovani', poi gli stadi, la fondazione", le parole di Lauro.

21:34 - Gazzoli, qui nel giorno del compleanno della mamma scomparsa

"Carlo sei un grande maestro generoso, di questi tempi ce ne vogliono. C'e' anche la mia famiglia nel pubblico, pochi mesi fa e' mancata la mia mamma, tu sai cosa vuol dire non riuscire a far vedere, per pochissimo, qualcosa di bello a una persona cara. E quest'anno mi ritrovo a coronare il sogno della mia vita, cioe' stare su questo palco, il 25 febbraio che e' il giorno del compleanno di mia mamma". Gianluca Gazzoli si emoziona e commuove pure Carlo Conti. "Spesso la vita ci lancia dei segnali e noi dobbiamo fermarci ogni tanto per coglierli, ogni tanto i sogni si avverano", il suo messaggio.

21:29 - Al via la gara dei big. Patty Pravo apre le danze

Di nuovo in gara i big di Sanremo. Dopo le Nuove proposte entra in scena Patty Pravo. La ragazza del Piper brilla di rosso. Quindici i campioni sul palco da qui alla fine della serata. "Patty, Patty", l'omaggio dell'Ariston.

21:20 - Angelica Bove seconda finalista delle Nuove Proposte

Angelica Bove raggiunge Nicolò Filippucci nella finalissima di domani a Sanremo nella sezione Nuove Proposte. La cantante romana con il suo brano ""Mattone" ha superato Mazzariello che ha portato sul palco "Manifestazione d'amore".

21:03 - Filippucci primo finalista delle Nuove Proposte

È Niccolò Filippucci con "Laguna" il primo finalista delle Nuove Proposte in gara a Sanremo. Il cantante umbro classe 2006 ha vinto la sfida contro Blind, El Ma & Sonico che hanno portato il brano "Nei miei DM". Un verdetto arrivato dalle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa.

0:52 - Pausini sprona i giovani in gara

"Io ho cantato qui e ho vinto li'". Laura Pausini ricorda bene (anche il posto fisico nel palcoscenico) il suo primo trionfo nel 1993 al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. E questa sera sprona i giovani in gara: "siete fortunatissimi a essere qui non abbiate paura, chiudete gli occhi e a go go...".

20:47 - Conti ringrazia per l'affetto per "l'istituzione"

"Grazie per l'affetto dimostrato non solo per noi ma per l'istituzione di Sanremo". Carlo Conti guarda in camera e poi si rivolge al pubblico dell'Ariston ribadendo cosi' la soddisfazione per il debutto del Festival. AGI