ANNO XX Marzo 2026.  Direttore Umberto Calabrese

Sabato, 07 Marzo 2026 17:19

La Treccani celebra l'8 marzo con il dizionario delle donne

Written by 
Rate this item
(0 votes)
La Treccani celebra l&#039;8 marzo con il dizionario delle donne

650 biografie di donne che hanno contribuito allo sviluppo del Paese in tutti i settori, dalla cultura alla politica, dall'arte alla scienza, dal Settecento a oggi.

Maria Montessori, la pedagogista italiana più famosa al mondo; Rita Levi-Montalcini, alla quale l'opera è dedicata, premio Nobel per le scoperte nel campo delle neuroscienze; Nilde Iotti, prima donna dell'Italia repubblicana eletta Presidente della Camera dei deputati; Maria Callas leggenda della lirica; Elena di Savoia, regina d'Italia lontana dai fasti della corona e vicina alla popolazione nelle fasi più drammatiche della storia nazionale; Margherita Sarfatti, giornalista e critica d'arte che determinò la politica culturale italiana tra le due guerre; Sibilla Aleramo, scrittrice che fece di una vicenda individuale l'emblema della condizione femminile; Silvana Mangano e Virna Lisi, dive per sempre. Sono solo alcune delle 650 donne raccontate nei tre volumi del Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, pubblicato a partire da domani dall'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani in occasione dell'8 marzo

Un'opera che attraversa tre secoli e racconta, in oltre 2.500 pagine, la vita di donne protagoniste della storia politica, culturale e sociale del Paese, molte delle quali pioniere nel loro settore, come Tina Anselmi, prima donna italiana a ricoprire il ruolo di ministra; Pasqualina (Lina) Furlan, prima penalista italiana a pronunciare un'arringa nella Corte d'assise; Mariasilvia Spolato, alla quale si deve per prima la visibilità lesbica in Italia e antesignana del movimento LGBTQIA+; Ninì Pietrasanta, protagonista, anche grazie alle riprese cinematografiche in alta quota, delle prime ascensioni sulle Alpi; Gae Aulenti, tra le prime donne a ottenere fama nazionale e internazionale nell'architettura, ancora dominata dalla presenza maschile; Emma Strada, la prima ingegnera italiana; Lidia Poet, la prima donna in Italia a iscriversi all'albo degli avvocati nel 1883 a Torino; Ondina Peteani, la prima staffetta partigiana e Ondina Valla, prima medaglia d'oro olimpica femminile per l'Italia. 

Altre donne da riscoprire

E poi tante donne da riscoprire per il contributo che hanno dato allo sviluppo culturale ed economico dell'Italia. Severina Parodi, accademica della prima ora dell'Accademia della Crusca; Fernanda Pivano, alla quale si deve la scoperta nel nostro Paese di alcuni tra i maggiori autori statunitensi del Novecento; Luisa Spagnoli, imprenditrice di talento che seppe innovare l'industria italiana tra la Prima guerra mondiale e la crisi degli anni Trenta; Giuliana Gramigna, protagonista del design italiano; Angela e Giuliana Giussani, le mamme di Diabolik; Elena Konig, la regina delle bambole; Giuni Russo, dalla vocalità inconfondibile; Franca Valeri, interprete ironica e sofisticata della scena teatrale e cinematografica come anche Tina Pica e Andreina Pagnani; Marisa Bellisario, manager di fama internazionale e prima donna italiana a dirigere un'impresa pubblica; la "voce d'angelo" di Renata Tebaldi, la straordinaria popolarità transnazionale e intergenerazionale di Raffaella Carrà; il talento e la tenacia di Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, la grazia incorporea di Carla Fracci.

Legame con l'identità locale

Un elenco di profili indimenticabili che non finirebbe mai e che l'opera racconta anche attraverso il forte legame con l'identità locale. È il caso di Anna Magnani e Monica Vitti, grandi attrici della romanità; Giuseppina Vinchi, la Signora del Piccolo Teatro di Milano; Titina de Filippo, regina del teatro napoletano; Margherita Hack, la grande astrofisica fiorentina; Grazia Deledda, unica donna italiana a meritare il Nobel per la letteratura e motivo di orgoglio per tutta la Sardegna; Elvira Sellerio, "la Signora" della memoria siciliana, che seppe imporre la sua casa editrice all'attenzione del mercato nazionale, stampando orgogliosamente la parola Palermo dopo il nome dell'editore; Regina D'Antigny, nata a Lecce in un camerino teatrale e divenuta "attrice di rango" grazie alla celeberrima interpretazione di Filumena Marturano; Bianca Guidetti Serra, torinese, militante in tribunale per i diritti delle donne o Giuseppina Amarelli, imprenditrice calabrese che portò la liquirizia di famiglia alla notorietà internazionale. AGI

Read 50 times
Published in Cultura
Tagged under

Latest from Redazione Cultura

Related items

More in this category: « Bologna ricorda Lucio Dalla a 14 anni dalla scomparsa
back to top

logo lidotech 512x512

Utenti Online

Abbiamo 1187 visitatori e nessun utente online

La tua pubblicità su Agorà Magazine