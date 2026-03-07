Indian Wells, Paolini batte in rimonta Potapova

Esordio complicato ma vincente per Jasmine Paolini a Indian Wells, terzo WTA 1000 stagionale.



L'azzurra, n.7 del ranking e del tabellone, in gara direttamente al secondo turno, ha battuto in rimonta per 6-7(5), 6-2, 6-3, dopo due ore e mezza di partita l'austriaca Anastasia Potapova, n.91 WTA.

La differenza in favore della toscana l'ha fatta soprattutto una maggiore solidità al servizio: cinque ace (ed un solo doppio fallo), il 64% di prime in campo con il 65% dei punti conquistati, oltre ad un 54% di punti vinti anche con la seconda. Ansa