Sinner crolla a Parigi dopo un malore. "Non sono un robot. Avevo poche energie"

Il fuoriclasse azzurro sta male e si ferma al secondo turno del Roland Garros battuto in cinque set per 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1 dall'argentino Cerundolo. "Non è stata colpa del caldo", spiega il numero uno del mondo. Cobolli domina il cinese Yibing Wu e accede al terzo turno. Nel doppio avanzano Bolelli e Vavassori

Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo va ko in cinque set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del match contro il sudamericano.

Sinner sta male alla fine del terzo set

L'altoatesino conduceva 6-3 6-2 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi più bene. L'azzurro è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma da lì Cerundolo ha ribaltato tutto, vincendo il terzo parziale 7-5 e portando il match al quinto set dopo aver dominato il quarto (6-1).

L'altoatesino conduceva 6-3 6-2 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi più bene. L'azzurro è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma da lì Cerundolo ha ribaltato tutto, vincendo il terzo parziale 7-5 e portando il match al quinto set dopo aver dominato il quarto (6-1).

Il crollo di Sinner nel set decisivo

Nell'ultimo set Sinner si è confermato ancora a corto di energie ed è stato costretto a cedere 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1, dopo tre ore e 31 minuti di gioco, rimandando così la chiusura del Career Grand Slam alla prossima stagione.

Sinner: "Il problema non è stato il caldo. Avevo poche energie"

"Questo è lo sport. Era caldo ma non era un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente. Questa mattina quando mi sono alzato, ho fatto un po' fatica ma può succedere negli Slam che a volte non ti senti benissimo". Così Jannik Sinner, in conferenza stampa, dopo la sconfitta con Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros.



"Non mi sono sentito molto bene in campo. Può succedere, non è capitato in un buon momento - ha aggiunto -. Ci ho provato ma non ci sono riuscito, ma non stavo benissimo nemmeno prima della partita. Ho iniziato a sentirmi male, con poche energie e ho provato a servire. Il quarto set l'ho lasciato andare sperando di avere un po' di energie al quinto. Il primo game è stato molto importante. Questa mattina quando mi sono alzato non mi sentivo molto bene, ho provato subito a tenere punti brevi e colpivo molto bene a inizio partita".



Sinner aveva già in programma di non giocare tornei su erba prima di Wimbledon: "Nessuno è un robot. Dobbiamo parlare con il team capendo cosa è meglio fare. Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa sia successo oggi con il corpo e tutto. Credo che ora mi possa far bene non fare tornei", ha aggiunto. Poi, un bilancio sugli ultimi mesi: "Ho vinto tre tornei importanti sulla terra, ho avuto una striscia di vittorie importante. Parigi era l'obiettivo principale della stagione, uscire non è quello che volevo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, adesso dobbiamo recuperare", ha concluso Sinner.

Si interrompe la striscia di vittorie per Sinner

Si interrompe la striscia di 30 vittorie consecutive del 24enne di Sesto, che non difende i 1300 punti della finale persa nella passata edizione contro Carlos Alcaraz. L'azzurro ripartirà da 13.500 punti in classifica ATP e da un vantaggio di 3540 punti proprio su Alcaraz.

Sinner tornerà in campo a Wimbledon per difendere il titolo

Annunciata l'assenza nell'ATP 500 di Halle, Sinner tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove sarà chiamato alla difesa del titolo vinto nel 2025. Avanza al terzo turno Juan Manuel Cerundolo, che affronterà il vincente della sfida tra Martin Landaluce e Vit Kopriva.

Cerundolo: "Sono stato fortunato. Mi spiace per Sinner"

"È dura per Sinner. Non riuscivo a vincere tre game in un set. Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik. Non so cosa sia successo, spero possa recuperare rapidamente". Queste le prime parole di Juan Manuel Cerundolo dopo la vittoria con Jannik Sinner al Roland Garros. "Il mio torneo? Cercherò di continuare a giocare al meglio, è un torneo che adoro, la terra battuta è la mia superficie migliore, spero di essere pronto per la mia prossima partita", ha concluso.

Cobolli accede al terzo turno

Flavio Cobolli accede al terzo turno del Roland Garros 2026. Il tennista romano, dopo il successo all'esordio nel derby con Pellegrino, domina il cinese Yibing Wu (numero 92 Atp) nel primo match della sessione diurna sul Campo 7.



La testa di serie numero 10 archivia la pratica in due ore e 12 minuti di gioco con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Al terzo turno Cobolli affronterà il vincente della sfida tra Learner Tien e Facundo Diaz Acosta.

Nel doppio avanzano Bolelli e Vavassori

Non sbagliano Simone Bolelli e Andrea Vavassori al primo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros. La coppia italiana, fresca del titolo conquistato agli Internazionali d'Italia, supera l'australiano James Duckworth e l'argentino Marco Trungelliti in due set con il punteggio di 6-2 6-4 in un'ora di gioco. Al secondo turno, Bolelli e Vavassori affronteranno il neozelandese Michael Venus e l'indiano Yuki Bhambri. AGI