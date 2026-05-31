Ponte del 2 giugno, 45 milioni di spostamenti sulle strade

L’ultimo fine settimana di maggio, prolungato dal ponte per la Festa della Repubblica, segna il primo vero banco di prova per la mobilità estiva sul territorio nazionale. Secondo le stime diffuse da Anas, sono attesi circa 45 milioni di spostamenti tra brevi e lunghe percorrenze, con una netta priorità verso le località balneari. La circolazione subirà un incremento progressivo fino a martedì 2 giugno.

"Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate - ha spiegato l'ad di Anas, Claudio Andrea Gemme - nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche e di rientro. Tutte le nostre strutture operative saranno impegnate 24 ore su 24 per intervenire subito in caso di criticità e fornire informazioni in tempo reale agli utenti. Sappiamo quanto sia importante, per le famiglie e per chi si mette in viaggio, poter contare su una rete efficiente. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana pre-estivo si svolga nelle migliori condizioni possibili".

Giornate e direttrici più critiche

I volumi di traffico più intensi sono attesi per le giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio, in particolare lungo le direttrici che collegano ai litorali. Sotto osservazione le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, con criticità previste tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata. Flussi sostenuti interesseranno anche l'A2 Autostrada del Mediterraneo, utilizzata anche per raggiungere gli imbarchi verso la Sicilia.

Impatto della chiusura dell’A22

Si segnalano possibili ripercussioni sulla viabilità ordinaria a causa della chiusura temporanea dell'autostrada A22 del Brennero (tratta non gestita da Anas), dovuta a una manifestazione di protesta in territorio austriaco programmata dalle ore 11:00 alle ore 19:00. Per informare gli utenti, Anas attiverà i pannelli a messaggio variabile sulle arterie statali limitrofe. Le tratte coinvolte riguardano in Veneto le statali 47, 51, 51Bis e 52, e in Lombardia le statali 301, 38, 45Bis e 42.

Rientri e tratte a rischio congestione

I primi flussi di rientro verso i grandi centri urbani inizieranno lunedì 1 giugno, per poi intensificarsi nella giornata di martedì 2 giugno. Le tratte maggiormente esposte a congestioni saranno l'Autostrada A2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l'Autostrada A19 in Sicilia, la statale 1 "Aurelia" tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la statale 309 "Romea" e la statale 16 "Adriatica".

Limitazioni e potenziamento dei controlli

Per agevolare la circolazione, è stata disposta la sospensione del traffico per i mezzi pesanti sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà garantito il potenziamento dei servizi di sorveglianza. La presenza su strada di Anas sarà di 2.500 risorse in turnazione, tra personale tecnico e di esercizio, alle quali si aggiungono 200 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24. AGI