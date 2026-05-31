Roland Garros, tris azzurro nel terzo turno: vincono Cobolli, Berrettini e Arnaldi

Tre azzurri agli ottavi di finale del Roland Garros. Matteo Arnaldi si aggiunge a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, tutti vittoriosi nei match del terzo turno dello Slam parigino. Arnaldi, in una maratona di cinque set consclusa al super tie-break con il punteggio di 6-4 6-7 (5-7), 5-7, 6-4 7-6 (10-4), batte in 4h58' il belga Raphael Collignon. Arnaldi torna al quarto turno a Parigi dopo due anni e tornerà con in top 100 alla fine del torneo. Agli ottavi l'azzurro giocherà con il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Jaime Faria. L'impresa del ligure chiude la giornata iniziata con lo show di Cobolli e proseguita con l'impresa di Berrettini.

Cobolli, testa di serie numero 10, batte l'americano Learner Tien, numero 18 del mondo, dominando per 6-2, 6-2, 6-3. Agli ottavi, affronterà lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 del ranking.

Berrettini piega l'argentno Francisco Comesana in cinque set al termine di una partita-maratona di oltre 5 ore con lo score di 7-6 (7-3), 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 (15-13) al quarto match point. Il romano trova ora l'argentino Juan Manuel Cerundolo, reduce da un'interminabile sfida di 5h58' vinta contro lo spagnolo Martin Landaluce. Adnkronos