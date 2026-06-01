Ebola, negativo il caso sospetto in Sardegna. Nuovi contagi in Congo

Il test per il virus Ebola effettuato sul paziente rientrato ieri in Sardegna dalla Repubblica Democratica del Congo ha dato esito negativo. Lo ha comunicato ufficialmente il ministero della Salute, specificando che le analisi diagnostiche sono state eseguite dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

L'allarme era scattato nelle ore precedenti a causa della comparsa di una sintomatologia compatibile con il virus, che ha fatto attivare immediatamente le procedure di sicurezza previste.

Il ricovero e i controlli

"Il paziente - si legge in un comunicato - è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il ministero resta in contatto con le autorità sasonitarie della Sardegna".

Livello di rischio in Italia

A seguito dell'esito negativo degli esami di laboratorio, le autorità sanitarie centrali hanno ribadito che il livello di rischio sul territorio nazionale rimane molto basso.

La situazione nella RDC

Se sul fronte nazionale la situazione è sotto controllo, lo scenario epidemiologico nel paese in cui si è sviluppata l'epidemia, non è rassicurante. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno confermato che il bilancio complessivo dei contagiati è salito a 282 persone, in seguito al riscontro di 19 nuovi casi positivi.

Distribuzione dei casi

I dati diffusi dal Ministero delle Comunicazioni locale tracciano la distribuzione geografica del focolaio: si registrano 264 casi confermati nella provincia di Ituri, 15 nella provincia del Nord Kivu e tre nella provincia del Sud Kivu. Il Ministero congolese ha inoltre precisato che, nel computo totale dei casi confermati, si registrano ad oggi 42 decessi. AGI