Roland Garros, Bolelli e Vavassori conquistano i quarti di finale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori ai quarti di finale del torneo di doppio del Roland Garros 2026. Gli azzurri - quinte testa di serie del tabellone - dominano in due set Paul/Willis nel match di ottavi di finale a Parigi: 6-4 6-3, in un'ora e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore di Bolelli e Vavassori, che si giocheranno un posto in semifinale con Nouza/Oberleitner, che hanno fatto fuori in tre set Pavlasek/Rikl.

Bolelli e Vavassori, campioni agli Internazionali d'Italia, sono l'unica coppia italiana nel main draw di doppio maschile agli Open di Francia. Primo duo tutto azzurro a trionfare a Roma, secondo con almeno dieci titoli ATP all'attivo.

Italia protagonista al Roland Garros

La prestazione dei doppisti azzurri esalta ancora di più la prestazione di sabato di altri tre nazionali che stanno tenendo ben alta la bandiera del nostro Paese conquistando gli ottavi di finale del secondo Slam della stagione. Stiamo parlando di Flavio Cobolli, che ha battuto Tien sullo Chatrier, e soprattutto di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che hanno saputo regalare fortissime emozioni, rispettivamente sul Simonne-Mathieu e sul Campo 14, uscendo indenni da due battaglie di cinque ore con Comesana e Collignon. Per la settima volta l'Italia ha porta tre giocatori agli ottavi di finale al Roland Garros, circostanza che non succedeva dal 2023 con Sinner, Musetti e Sonego.

Il calendario di lunedì degli azzurri

Lunedì primo giugno si comincia con Cobolli che sfida lo statunitense Zachary Svajda, 23 anni e numero 85 in classifica. Poi tocca a Berrettini, con il match contro il 24enne Juan Manuel Cerundolo, 56esimo in Atp. Chiude la giornata Arnaldi che se la deve vedere con l'americano Frances Tiafoe, 28 anni e 22esimo nel ranking mondiale.

Addio Swiatek

Sul fronte femminile, fa rumore l'eliminazione di Iga Swiatek. La polacca, quattro volte campionessa a Parigi, ha ceduto in due set all'ucraina Marta Kostyuk ed è uscita di scena agli ottavi di finale. Dopo un primo parziale durato un'ora, la numero 3 del mondo è crollata nel secondo set e ha subito un netto 7-5 6-1 dalla testa di serie numero 15, che ai quarti di finale affronterà la connazionale Elina Svitolina.

La regina degli ultimi Internazionali d'Italia ha ribaltato la svizzera numero 11 del mondo Belinda Bencic con il punteggio di 4-6 6-4 6-0 in poco più di due ore di gioco. AGI