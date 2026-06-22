Keir Starmer si è commosso durante l'atteso annunciodelle dimissioni da leader laburista e, di conseguenza, da primo ministro britannico. Starmer ha ammesso che la domanda che il suo partito si sta ponendo è se lui sia la persona più adatta a guidarlo alle prossime elezioni generali e ha detto di aver "ascoltato la risposta" della dirigenza laburisti a questa domanda e di "accettarla con serenità".

Starmer: "Mi dimetto da leader del partito laburista"

"Ogni decisione che ho preso", ha detto, "è stata dettata dal "mettere al primo posto il Paese che amo". "Mi dimetterò da leader del Partito Laburista" ha detto. Prima di annunciare le dimissioni, Starmer ha dichiarato di aver ereditato un Partito Laburista "in bancarotta politica, finanziaria e morale".

Ha affermato di essersi sentito ripetere "più e più volte" che il partito era "finito", ma di aver "dimostrato che si sbagliavano", di aver cambiato il partito "sradicando il veleno dell'antisemitismo, ripristinando la fiducia nell'economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale".

Starmer: "Darò pieno sostegno al mio successore"

Keir Starmer ha affermato che farà tutto il possibile per garantire un passaggio di poteri ordinato e che darà il suo pieno sostegno al suo successore. "Sanno, - ha detto in una dichiarazione commossa per annunciare le dimissioni - che erediteranno una Gran Bretagna più forte e più giusta di due anni fa". Starmer ha ringraziato poi i suoi amici e colleghi che sono stati al suo fianco per sei anni, così come lo staff di Downing Street e la "straordinaria pubblica amministrazione".

Starmer: "Darò pieno sostegno al mio successore"

Keir Starmer ha affermato che farà tutto il possibile per garantire un passaggio di poteri ordinato e che darà il suo pieno sostegno al suo successore. "Sanno, - ha detto in una dichiarazione commossa per annunciare le dimissioni - che erediteranno una Gran Bretagna più forte e più giusta di due anni fa". Starmer ha ringraziato poi i suoi amici e colleghi che sono stati al suo fianco per sei anni, così come lo staff di Downing Street e la "straordinaria pubblica amministrazione".

"Se Burnham non avrà avversari il nuovo primo ministro già a luglio"

Un nuovo primo ministro in Gran Bretagna potrebbe entrare in carica già a metà luglio "se Andy Burnham non avrà avversari", spiega Starmer delineando i tempi del nuovo governo britannico. L'alternativa sarebbe entro la fine di agosto nel caso invece di elezioni. "Chiederò al comitato esecutivo nazionale del Partito Laburista di definire un calendario, con l'apertura delle candidature il 9 luglio e la conclusione entro la pausa estiva. In caso di competizione, ciò garantirà la presenza di un nuovo leader prima della ripresa dei lavori parlamentari a settembre".

"Impegno per passaggio di poteri ordinato"

Starmer ha anche aggiunto che rimarrà in carica come primo ministro fino alla conclusione della competizione. "Farò tutto il possibile per garantire un passaggio di poteri ordinato" ha aggiunto. La pausa estiva della Camera dei Comuni inizierà il 16 luglio e quindi, se Andy Burnham non avrà avversari (come sembra sempre più probabile, nonostante Wes Streeting avesse precedentemente affermato che si sarebbe sicuramente candidato), diventerà primo ministro a metà del mese prossimo. In caso di competizione, il nuovo primo ministro entrerà in carica entro la fine di agosto. La Camera dei Comuni riprenderà i lavori dopo la pausa estiva il primo settembre.

"Ora nuova linfa al mio ruolo di padre e marito"

"Lascerò l'incarico più importante del Paese per dedicarmi di più al lavoro più importante, quello di padre e marito", spiega il primo ministro inglese nell’annunciare le dimissioni. "Voglio ringraziare tutti gli amici e i colleghi che mi sono stati accanto in questi ultimi sei anni circa per il loro incredibile impegno, servizio e sostegno. Voglio ringraziare il brillante staff di Downing Street e la straordinaria pubblica amministrazione del nostro Paese, che dedica la propria vita al servizio pubblico", ha aggiunto.

Starmer rivendica i successi ottenuti da premier

Il discorso di Keir Starmer, davanti al numero 10 di Downing Street, era iniziando ocn la 'lista' dei 'successi' ottenuti come premier. "Guardate cosa abbiamo realizzato in soli due anni" ha detto Starmer, "Un'economia più forte, che cresce più velocemente dei nostri pari, salari in aumento a un ritmo superiore all'inflazione ogni singolo mese da quando siamo al potere.



Investimenti garantiti, infrastrutture in costruzione, fine dell'austerità con il calo più rapido delle liste d'attesa del Servizio Sanitario Nazionale degli ultimi 17 anni, il più grande miglioramento dei diritti per lavoratori e inquilini in una generazione".



Sotto la mia premiership, ha aggiunto, ci sono stati "il maggiore aumento della spesa per la difesa dalla Guerra Fredda, il calo degli attraversamenti (di migranti, ndr) in barca, chiusura degli hotel per richiedenti asilo, protezione dei giovani dai social media e mezzo milione di bambini sottratti alla povertà".



"La nostra reputazione nel mondo è stata ripristinata, con la Gran Bretagna che ancora una volta difende la decenza, il rispetto e lo stato di diritto, conclude accordi commerciali, sostiene l'Ucraina, difende i nostri valori e ricostruisce il nostro rapporto con i nostri alleati in Europa" ha continuato sottolineando che "il cambiamento promesso e per il quale si è battuto un governo laburista è stato realizzato".

Il Cremlino: "Un segnale per i guerrafondai europei"

Le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer "inviano un messaggio importante per gli altri politici guerrafondai in Europa". Lo ha affermato Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e CEO del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF). "Le dimissioni di Starmer sono un messaggio importante per gli altri militaristi in Europa", ha detto Dmitriev ai media. Ha ricordato di aver "sollecitato Starmer a compiere questo passo per oltre un anno, sottolineando la sua condotta provocatoria di incitamento alla guerra, i fallimenti nella politica migratoria, l'aumento della criminalità e gli errori in materia di energia ed economia". AGI