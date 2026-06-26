Il caldo supera i 40 gradi e i temporali proseguono. Luglio sarà più clemente Written by Simona Zappulla

Massimo Valicchia / Nurphoto / Nurphoto Via Afp - Caldo torrido a Roma (Foto a corredo articolo AGI)

L'ultima settimana di giugno riserva ancora temperature superiori alla media. Tempo stabile nel weekend.