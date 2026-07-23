Mattarella compie 85 anni, gli auguri della politica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi compie 85 anni. Per il suo compleanno, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, gli ha telefonato oggi - spiega una nota di Palazzo Chigi - per porgergli, a titolo personale e a nome dell'intero Governo, i più sinceri auguri in occasione del suo ottantacinquesimo compleanno. Nel corso del colloquio, Meloni ha espresso al Capo dello Stato profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione.

La Russa: "Punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione"

Alla Premier si è unito anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che in un post su X ha scritto: "Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione. A lui la gratitudine mia personale e del Senato della Repubblica".

Fontana: "Gratitudine per l'alto servizio reso al Paese"

Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha scritto: "Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l'alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica".

Gli auguri dell'opposizione

Anche la leader del Pd, Elly Schlein, ha omaggiato il Capo dello Stato: "Al Presidente Mattarella giungano da parte mia e di tutta la comunità del Partito Democratico i più sinceri auguri nel giorno del suo compleanno. Non saremo mai sufficientemente grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale. Le sue parole e i suoi atti sono e rimangono un riferimento per tutti. E l'affetto del popolo italiano nei suoi confronti ne è la testimonianza più chiara ed evidente".

A lei si sono uniti il segretario di + Europa, Riccardo Magi, e il leader di Avs, Angelo Bonelli. Il primo ha scritto: "Tanti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ogni giorno garantisce al nostro Paese l'ancoraggio ai valori della Costituzione e dell'Europeismo". E Bonelli: "A nome mio e di Europa Verde, desidero rivolgere i più sinceri auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. La sua figura è un punto di riferimento insostituibile e prezioso a presidio dei valori costituzionali. L'Italia si riconosce nel Presidente Mattarella per la sua azione che unisce gli italiani in difesa della memoria storica e delle istituzioni. Buon compleanno Presidente". AGI