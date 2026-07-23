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Giovedì, 23 Luglio 2026 15:46

Mattarella compie 85 anni, gli auguri della politica

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Foto a corredo articolo AGI) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Foto a corredo articolo AGI)

Dalla telefonata della premier Meloni ai messaggi su X dei presidenti di Camera e Senato, fino ai leader dell'opposizione: l'omaggio al simbolo dell'Italia.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi compie 85 anni. Per il suo compleanno, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, gli ha telefonato oggi - spiega una nota di Palazzo Chigi - per porgergli, a titolo personale e a nome dell'intero Governo, i più sinceri auguri in occasione del suo ottantacinquesimo compleanno. Nel corso del colloquio, Meloni ha espresso al Capo dello Stato profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione. 

La Russa: "Punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione"

Alla Premier si è unito anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che in un post su X ha scritto: "Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione. A lui la gratitudine mia personale e del Senato della Repubblica". 

Fontana: "Gratitudine per l'alto servizio reso al Paese"

Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha scritto: "Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l'alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica".

Gli auguri dell'opposizione

Anche la leader del Pd, Elly Schlein, ha omaggiato il Capo dello Stato: "Al Presidente Mattarella giungano da parte mia e di tutta la comunità del Partito Democratico i più sinceri auguri nel giorno del suo compleanno. Non saremo mai sufficientemente grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale. Le sue parole e i suoi atti sono e rimangono un riferimento per tutti. E l'affetto del popolo italiano nei suoi confronti ne è la testimonianza più chiara ed evidente".

A lei si sono uniti il segretario di + Europa, Riccardo Magi, e il leader di Avs, Angelo Bonelli. Il primo ha scritto: "Tanti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ogni giorno garantisce al nostro Paese l'ancoraggio ai valori della Costituzione e dell'Europeismo". E Bonelli: "A nome mio e di Europa Verde, desidero rivolgere i più sinceri auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. La sua figura è un punto di riferimento insostituibile e prezioso a presidio dei valori costituzionali. L'Italia si riconosce nel Presidente Mattarella per la sua azione che unisce gli italiani in difesa della memoria storica e delle istituzioni. Buon compleanno Presidente". AGI

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