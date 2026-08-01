Ilary Blasi e Bastian Muller pronunceranno il 'sì' a Ravello

La showgirl e l'imprenditore tedesco si sposeranno a settembre, ma la data è ancora top secret.

Ilary Blasi convolerà a nozze per la seconda volta. La conduttrice televisiva, secondo quanto apprende AGI, sarebbe pronta a pronunciare il 'sì' con l'imprenditore tedesco Bastian Muller, a Ravello, il prossimo settembre.

Dopo la conclusione del matrimonio con Francesco Totti, con il provvedimento definitivo arrivato il 6 luglio, per Blasi si apre una nuova fase della vita privata.

La data ancora top secret

La data delle nozze resta ancora top secret, ma, secondo le indiscrezioni, il matrimonio potrebbe essere celebrato durante un fine settimana, probabilmente l'ultimo d'estate. Dopo la celebrazione del rito civile, per il ricevimento la coppia avrebbe scelto la cornice di Villa Cimbrone, una delle location del mondo del wedding più esclusive del Mediterraneo, già visitata dalla coppia nell'ottobre dello scorso anno. Un matrimonio da favola, con a macchina organizzativa già in moto. Già prenotate le camere d'albergo presso altre rinomate strutture ravellesi per gli invitati.

La love story e la proposta di matrimonio a Parigi

La storia d'amore tra Blasi e Muller aveva conosciuto un altro momento decisivo lo scorso febbraio, nel giorno di San Valentino, quando l'imprenditore aveva chiesto alla conduttrice di sposarlo a Parigi. La proposta era stata poi annunciata sui social con una fotografia dell'anello con diamante indossato dalla futura sposa.

Nell'ottobre 2025, quando la coppia aveva trascorso un fine settimana tra Ravello e Positano, il loro soggiorno aveva alimentato voci su possibili sopralluoghi in vista delle nozze. A Ravello i due avevano soggiornato proprio a Villa Cimbrone, dimora storica celebre per i suoi giardini e per la Terrazza dell'Infinito. Nei giorni successivi Blasi aveva condiviso immagini anche dal Palazzo Avino di Ravello e da l'hotel San Pietro di Positano, due indirizzi simbolo dell'ospitalità di lusso della Costiera.

Dopo la conclusione del matrimonio con Francesco Totti, con il provvedimento definitivo arrivato il 6 luglio, per Blasi si apre una nuova fase della vita privata.

La data ancora top secret

La data delle nozze resta ancora top secret, ma, secondo le indiscrezioni, il matrimonio potrebbe essere celebrato durante un fine settimana, probabilmente l'ultimo d'estate. Dopo la celebrazione del rito civile, per il ricevimento la coppia avrebbe scelto la cornice di Villa Cimbrone, una delle location del mondo del wedding più esclusive del Mediterraneo, già visitata dalla coppia nell'ottobre dello scorso anno. Un matrimonio da favola, con a macchina organizzativa già in moto. Già prenotate le camere d'albergo presso altre rinomate strutture ravellesi per gli invitati.

La love story e la proposta di matrimonio a Parigi

La storia d'amore tra Blasi e Muller aveva conosciuto un altro momento decisivo lo scorso febbraio, nel giorno di San Valentino, quando l'imprenditore aveva chiesto alla conduttrice di sposarlo a Parigi. La proposta era stata poi annunciata sui social con una fotografia dell'anello con diamante indossato dalla futura sposa.

Nell'ottobre 2025, quando la coppia aveva trascorso un fine settimana tra Ravello e Positano, il loro soggiorno aveva alimentato voci su possibili sopralluoghi in vista delle nozze. A Ravello i due avevano soggiornato proprio a Villa Cimbrone, dimora storica celebre per i suoi giardini e per la Terrazza dell'Infinito. Nei giorni successivi Blasi aveva condiviso immagini anche dal Palazzo Avino di Ravello e da l'hotel San Pietro di Positano, due indirizzi simbolo dell'ospitalità di lusso della Costiera.

Il divorzio da Francesco Totti

A partire dal 6 luglio scorso, il matrimonio tra il re e la regina di Roma è ufficialmente terminato anche per la legge, dopo che la sentenza del Tribunale civile della capitale era stata depositata il 4 giugno. La tormentata vicenda giudiziaria era iniziata l'11 luglio 2022, con l'annuncio della separazione, ed era proseguita tra udienze, tentativi di accordo naufragati, la guerra dei Rolex contesi, assegni di mantenimento e una lunga battaglia giudiziaria. La coppia, durante l'unione durata più di vent'anni, ha avuto tre figli: Cristian, nato nel 2005; Chanel, nata nel 2007, e Isabel, nata nel 2016. AGI