Taranto - «Armonie in Bianco e Nero» rassegna, alla sua IV edizione

Dopo il successo e la grande affluenza di pubblico nelle trascorse 3 stagioni invernali (ottobre 2015, ottobre/novembre 2016, ottobre/novembre/dicembre 2017) ritorna "Armonie in Bianco e Nero": rassegna, alla sua IV edizione, "esclusivamente tarantina" e dedicata al Pianoforte (strumento in Bianco e Nero).

Perpetuando la formula vincente degli anni passati, i concerti sono stati organizzati in collaborazione con le ODV della provincia di Taranto: Ragazzi in Gamba, Semplicemente Donne, Le Pleiadi, Occhio Fotografico, presiedute rispettivamente da Gennaro Esposito, Marilina Lombardi, Irma Saracino e Vito De Gregorio e patrocinati dal CSV, Centro Servizi Volontariato di Taranto. La rassegna ha inoltre ottenuto il Patrocinio dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia, concesso con disposizione n., Puglia Events, Puglia Promozione, il patrocinio della Provincia e del Comune di Taranto e si avvale della partnership di associazioni pugliesi, nazionali e straniere. Media Partner Studio 100.

In ogni serata la musica sarà abbinata a mostre pittoriche, fotografiche, di manufatti ceramici e di bigiotteria in bianco e nero.

L'unione della musica classica scritta per pianoforte (solista e in formazioni da camera) alle più svariate forme d'arte e artigianato e ad attività culturali ad ampio raggio come presentazione di libri, momenti di riflessioni e dibattiti su temi di attualità, declamazioni poetiche o teatrali, darà vita a eventi culturali a tutto tondo, adatti ad un pubblico eterogeneo per interesse e fascia d'età. La rassegna, che conserva le locations esclusivamente in Taranto, assumerà carattere internazionale grazie alla presenza di 2 ensemble spagnoli: chiaro segnale di crescita che incrementa e differenzia l'offerta culturale proposta al territorio e all'affezionato pubblico.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo nel Salone degli Specchi - Palazzo di Città ad eccezione del primo, "Aspettando Armonie in Bianco e Nero" che si svolgerà nel Salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia e non avrà il pianoforte nell'ensemble strumentale ma un bandoneon.

In coerenza con le strategie nazionali e regionali di valorizzazione delle risorse materiali e immateriali inerenti la Cultura e il Gusto, sarà dato anche spazio a piccoli momenti di degustazione enogastronomica.

La cultura, nelle sue forme più svariate e in particolar modo quella musicale, può e deve stimolare e incentivare la crescita culturale e turistica del territorio...ci auguriamo di essere sulla strada giusta! (Direttore Artistico Palma di Gaetano)

Martedì 9 ottobre – ore l9.30 Salone degli Specchi - Palazzo di Città PITROS DUO - ITALIA (Calabria)

Luigi Santo, Tromba Daniela Gentile, Pianoforte

Martedì 9 ottobre Salone degli Specchi - Palazzo di Città

Lilly De Siati, scrittrice grottagliese di poesie, favole, fiabastrocche e racconti presenta “Eterna Essenza” – Presentazione di Nicla Pastore

Mercoledì 10 ottobre Salone degli Specchi - Palazzo di Città

Lilly De Siati, scrittrice grottagliese di poesie, favole, fiabastrocche e racconti presenta

"Bacco e la mia terra" Presentazione cura di Anna Rita Palmisani

Lunedì 22 ottobre - orel 9.00 Salone degli Specchi Palazzo di Città DUO-SPAGNA Eugenia Boix, Soprano Anna Ferrer, Piano

"AIRES de Espana: Canción y Zarzuela"

Venerdì 26 ottobre - ore 19.00

Salone degli Specchi - Palazzo di Città TRIO CALLIOPE-ITALIA (Lombardia)

Gian Marco Solarolo, Oboe

Alfredo Pedretti, Corno

Cristina Monti, Pianoforte

"Songs, colonne sonore e... un pizzico di Romanticismo"

Evento inserito nella 14A Rassegna del Volontariato e della Solidarietà

Sabato 10 novembre - orel 9.30 Salone degli Specchi - Palazzo di Città TRIO FRIEDRICH - ITALIA (Lombardia) Massimo Gatti, Viola Raffaele Bertolini, Clarinetto Maria Costantino, Pianoforte

Sabato 24 novembre - ore19.00

Salone degli Specchi - Palazzo dì Città NEW ENSEMBLE TOSCANINI - ITALIA (Campania) Federica Pagliuca, Soprano Caterina D'Amore, Flauto Antonella De Vinco, Pianoforte "DaH'America al Vesuvio"

Giovedì 27 dicembre - ore 19.00

Salone degli Specchi - Palazzo di Città TRIO - ITALIA, SPAGNA Giovanni lannelli, Flauto/Ottavino Francesco Mannis, Flauto/Ottavino Elena Aguilar Gasulla, Pianoforte "Piccoli & Piano"

GIOVANNI IANNELLI - Flauto/Ottavino