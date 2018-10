Acquedotto Pugliese al centro delle Giornate FAI d’Autunno

Written by Comunicato Stampa

Queste giornate sono davvero tanto utili perché aiutano a riscoprire il valore di un bene di prima necessità che abbiamo tutti il dovere di difendere e valorizzare. L’acqua, oggi distribuita in maniera capillare a tutti i cittadini, grazie all’impegno quotidiano degli uomini e delle donne di AQP, mantiene la caratteristica di essere un bene molto prezioso. Il suo valore è nel costituire davvero un bene comune”.

“Acquedotto Pugliese - ha dichiarato il Presidente di AQP, Simeone di Cagno Abbrescia - ha accolto con piacere la proposta del FAI Autunno 2018 che vede coinvolto proprio il territorio irpino, sede delle sorgenti d’acqua che oggi concorrono per il 25% al fabbisogno idrico della Puglia.

Le sorgenti dei siti di Acquedotto Pugliese aperte alle visite del FAI Autunno 2018 sono, con la Sorgente Madonna della Sanità di Caposele (AV), anche la Sorgente Peschiera Pollentina in Cassano Irpino (AV), e l’Impianto di potabilizzazione in Conza della Campania (AV).

Acquedotto Pugliese è ben lieto di aprire le sorgenti a visite guidate programmate per sabato 13 e domenica 14 ottobre.

Quest’anno il FAI (Fondo Ambiente Italiano), sezione di Avellino, per le sue famose “Giornate FAI

Occorrono cinque giorni ai 4.000 metri cubi di acqua al secondo che sgorgano dalla montagna Paflagone a Caposele, in provincia di Avellino, per arrivare a Santa Maria di Leuca (Lecce), dopo aver percorso 384 chilometri.

Il turbinio che ascolti, dà forza all’onda che scende dallo scalone per incamminarsi lungo il grande canale. Scorre alla velocità di quattro chilometri orari, grazie alla lentissima, progressiva pendenza di un metro a chilometro.

A Caposele (Av), alla Sorgente Madonna della Sanità, rimani in silenzio, come ammirato.

Un grande blocco di pietra bianca, immerso nel verde fitto del bosco, ai piedi del monte dove ieri l’acqua sgorgava liberamente per portarsi nel Mar Tirreno, riporta questa espressione di lode, ad indicare il punto dal quale un sapiente, originale, coraggioso impegno ingegneristico posto in essere da Acquedotto Pugliese, ha dato valore ad un bene tanto prezioso quanto utile.

