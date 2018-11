Robotica nella scuola elementare a Taranto

Studiare «Robotica» alle elementari? Accade in un istituto di Taranto dove gli alunni «giocano lavorando» e «lavorano giocando» attraverso il software utilizzato da «Robotronix», società tarantina divenuta in breve vera e propria eccellenza del settore della robotica.

Si tratta delle quarte e le quinte classi della scuola elementare «Carrieri» di Taranto dove il dirigente scolastico Mario Pedone ha avviato un’importante collaborazione con la società guidata da Fabio D’Aniello: «È un modo per proiettare i ragazzi verso il futuro – ha spiegato Pedone – per prepararli a un mondo e a un mercato del lavoro in cui non bastano i saperi tradizionali ma in cui diventano decisive l’orientamento a nuove conoscenze tra cui il «coding».

«Per Robotronix – ha commentato D’Aniello – è una bella scommessa: dare la possibilità ai piccoli di scoprire queste tecnologie significa vedere in loro l’uomo e la donna del domani: preparati, consapevoli e pronti per le grandi sfide».

La società «Robotronix», socio dell’ITS Logistica Puglia, e l’istituto scolastico «Carrieri» sono lieti di invitare gli organi di informazione per domani (oggi Ndr) 14 novembre ore 10:00 nell’istituto di Via Medaglie d’Oro, 46 per offrire l’occasione di osservare e raccontare i piccoli alunni «al lavoro».