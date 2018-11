Milano - Mafia e giornalismo: l'eredità di Pippo Fava

Written by Redazione Cultura

Promosso in occasione dei 35 anni dall'uccisione di Pippo Fava da parte della mafia (5 gennaio 1984), l'incontro ripercorre l'opera e l'attività intellettuale e giornalistica del fondatore e direttore de "I Siciliani", storico giornale catanese impegnato contro la mafia, oltre che scrittore, drammaturgo e osservatore attento della società e dell'evoluzione del fenomeno mafioso.A discuterne saranno Nando dalla Chiesa, docente di Sociologia della criminalità organizzata e direttore dell'Osservatorio CROSS, che dopo l'omicidio fu, insieme a Stefano Rodotà, garante del giornale, e i giornalisti che con lui impararono il mestiere sul campo: Claudio Fava , presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia e figlio di Pippo Fava, Antonio Roccuzzo , caporedattore del TgLa7, e Riccardo Orioles , direttore de "I Siciliani Giovani".Modera l’incontro Pierpaolo Farina , ideatore di WikiMafia e dottorando di Sociologia della criminalità organizzata in Statale, insieme a Francesca Iussi , studentessa di Giurisprudenza e attivista di Libera Milano. Le conclusioni sono affidate, infine, a Lucilla Andreucci , referente di Libera Milano.

L a figura e l'eredità di Pippo Fava , intellettuale e giornalista in prima fila nella lotta alla mafia, sarà al centro dell'incontro organizzato da CROSS , Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università Statale di Milano, WikiMafia - Libera Enciclopedia sulle Mafie , Libera Milano e Stampo Antimafioso . 22 novembre, ore 18, aula 201, via Festa del Perdono 3.

