Grottaglie (Taranto) - "Visioni di Gusto" Cibo, vino e fotografia il 9 dicembre

Cibo, vino e fotografia. I sapori e i prodotti del territorio incontrano l'arte dell'immagine in "Visioni di Gusto". La manifestazione, promossa dalla Condotta Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche, si svolgerà il 9 dicembre, a far tempo dalle ore 19, nell'antico convento dei Cappuccini di Grottaglie (via dei Cappuccini).