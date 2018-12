Vinoway Sparkle Selection, riflettori accesi sullo spumante Made in Italy di qualità che traina l’export

Tre momenti diversi, nell’arco della giornata, per l’appuntamento organizzato dall’associazione culturale e di promozione Vinoway Italia in collaborazione con il magazine Vinoway.com e patrocinio dell'Assessorato alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, per affrontare il tema delle bollicine italiane, il cui export tra il 2007 e il 2017 è cresciuto del 240 per cento, a fronte di una media mondiale del 50 per cento (fonte indagine Vinitaly-Nomisma Wine Monitor). Obiettivo, quindi - spiega Davide Gangi, presidente di Vinoway - “dare la giusta visibilità alle cantine italiane che producono spumante di qualità attraverso un confronto tra le migliori produzioni nazionali, con l’obiettivo di valorizzare la spumantistica nel nostro Paese”.

Padrino dell’evento, che mira a bissare il successo dello scorso anno, che ha visto oltre mille presenze e cento partecipanti alla masterclass, sarà Anthony Peth, conduttore di “Gustibus” su La7, premiata come “Trasmissione dell’Anno” alla 20° edizione del David di Michelangelo. Dalla Francia, invece, e direttamente dalla Champagne, arriva l’ospite internazionale della manifestazione, Enrico Baldin dell’azienda Encry, per raccontare la sua straordinaria storia di unico produttore italiano di Champagne e presentare in anteprima la sua ultima produzione. Occasione sarà la masterclass con i produttori provenienti dalle più rappresentative aree di produzione di spumanti italiane che si terrà alle ore 15.30 (su prenotazione).

La mattina dalle ore 11 in poi, invece, si svolgerà il convegno “Il Mercato italiano delle bollicine: destagionalizzazione delle vendite, spesa media di acquisto, canali di acquisto, brand e fattori di scelta" , moderato da Davide Gangi, al quale parteciperanno Leonardo Di Gioia, assessore regionale alle Politiche agroalimentari, Adriano Pasculli, direttore del Consorzio del Primitivo di Manduria, Gaetano Morella, vice presidente della FIVI, Leonardo Palumbo, consigliere dell’Union Internationale des Oenologues, Libero Rillo, presidente del Consorzio del Sannio, Massimiliano Apollonio, presidente di Assoenologi Puglia, Basilicata e Calabria, Michele Peragine, giornalista agroalimentare e presidente di Agap Puglia, Sebastiano De Corato, vice presidente del MTV Italia, Silvano Brescianini, direttore dell’azienda “Barone Pizzini”, Vittorio Festa, enologo.

A partire dalle ore 17 saranno allestiti invece i banchi d’assaggio aperti al pubblico e presidiati dai sommelier dell’AIS Puglia. I vini selezionati entreranno a far parte della Selection di Vinoway, che resterà visibile sul portale Vinoway.com.

Per prenotare la masterclass o il ticket dei banchi d’assaggio (comprensivo di sacca, bicchiere e food) https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vinoway-sparkle-selection-53095517121.

AZIENDE ED ETICHETTE PROTAGONISTE DELLA MASTERCLASS

Azienda Agricola Rubino - Sumare' 60 mesi Brut Nature Metodo Classico 2012

Azienda Argiolas – Tagliamare Spumante Brut

Barone Pizzini – Naturae 2014 Franciacorta DOCG

Cantina della Volta - Christian Bellei Millesimato Bianco Vsq Metodo Classico 2013

Cantine Paolo Leo - Rosarose Rosé Brut

Centorame - Anna Spumante Metodo Classico Millesimato 2014

D'araprì- Gran Cuvée XXI Secolo Vsq 2012

Ferrari - Perlé Bianco Riserva, Trentodoc

Fontanavecchia - Principe Lotario Vino Spumante Di Qualita' Aglianico 2009

Giancarlo Ceci - Apnea Rosé Vino Spumante Brut I.G.P. Puglia Rosato 2017

Jasci & Marchesani - Autentico Vino Spumante di Qualità Brut

Marchesi De' Cordano - Santagiusta Spumante Brut

Scuropasso – Roccapietra Brut 2010 84 mesi

Villa Corniole - Salìsa Trento Doc Dosaggio Zero 2014

Villa Matilde – Mata Falanghina 2011

Ospite "Straniero" Encry – Champagne Millesimato 2012 in Anteprima

AZIENDE ED ETICHETTE PROTAGONISTE DEI BANCHI D’ASSAGGIO

Alessio Brandolini - Luogo D'agosto Dosaggio Zero Vsq Metodo Classico 2014

Az. Agr. Chiusa Grande - D'eus Bianco Spumante Metodo Classico

Azienda Agricola Andreola - Dirupo Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry

Azienda Agricola Balter - Balter Brut Trentodoc

Azienda Agricola Rubino - Sumare' 24 mesi Vino Spumante Rosé Brut Nature 2014

Azienda Vinicola Cantele - Rohesia Brut Metodo Classico Igt Salento 2013

Barone Pizzini -Animante Franciacorta DOCG

Batasiolo - Metodo Classico 2012

Calatroni - Norema Pinot Nero Oltrepò Pavese DOCG Metodo Classico Rosé

Cantina Della Volta - Christian Bellei Millesimato Bianco Vsq Metodo Classico 2013

Cantine Coppi - Bollicine Cheri' Igp Salento Rosé

Cantine Degli Astroni - Astro Brut 2017

Cantine Del Notaio - La Postilla Vino Spumante Di Qualità Del Tipo Aromatico

Cantine Due Palme - Amaluna Spumante Di Negroamaro Extra Dry 2017

Cantine Imperatore - L’Ancestrale

Cantine Paolo Leo - Rosarose Rosé Brut

Casa Vinicola Gioacchino Garofoli - Brut Riserva Metodo Classico 2011

Centorame -Anna Spumante Metodo Classico Millesimato 2014

Ciatò - Ciato' Re Luigi Vino Spumante Di Qualita' Millesimato 2015

Cuvage - Cuvage Rosé Brut Nebbiolo d'Alba DOC Metodo Classico 2016

D'araprì - Gran Cuvée XXI Secolo Vsq 2012

Duca Di Dolle - Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Brut

Encry – Millesimato 2012 in Anteprima

Farnese Vini - Gran Cuvée Rosé Swarovski

Felline - Burlesque Vino Spumante Bianco

Ferrari - Ferrari Maximum Brut Trentodoc

Fontanavecchia - Principe Lotario Vino Spumante Di Qualita' Aglianico 2009

Giancarlo Ceci - Apnea Rosé Vino Spumante Brut I.G.P. Puglia Rosato 2017

Jasci & Marchesani - Autentico Vino Spumante di Qualità Brut

Marchesi De' Cordano - Santagiusta Spumante Brut

Monsupello - Cuvée Ca' Del Tava Vsq

Produttori Vini Manduria - Leggiadro Brut Bianco Metodo Classico Igp Bianco

San Marzano Vini - Liboll Vino Spumante Extra Dry

Scuropasso - Roccapietra Oltrepò Pavese Docg Metodo Classico Brut 2011

Taurino Francesco Sas - Brillocco Igp

Tenute Barzan - Zinga Prosecco Asolo Docg Extra Dry 2018

Vespa Vignaioli Per Passione - Noitre Vino Spumante Di Qualità Brut Rosé 2015

Vignaioli di Santo Stefano – Moscato d’Asti

Vigneti Pittaro - Ribolla Gialla Brut Ronco Vieri

Villa Corniole – Salísa Trento Doc 2014

Villa Matilde - Mata Rosé Vsq Metodo Classico