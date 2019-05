Gianni Liviano interroga la Regione sul call center di Grottaglie denunciato durante Piazza Pulita su La7

Quanto denunciato giovedì sera dalla Slc Cgil nel corso della trasmissione televisiva “Piazza pulita”, andata in onda su La7, a proposito della presenza a Grottaglie di un call center che opererebbe utilizzando lavoratori pagati a nero o con contratti a progetto, senza rispettare il contratto nazionale sui Call center outbound siglato tra Confindustria ed organizzazioni sindacali e impiegando 50 lavoratori che presterebbero la loro prestazione in un appartamento, è al centro di una interrogazione che il consigliere regionale Gianni Liviano ha rivolto al presidente del consiglio regionale, Mario Loizzo, e al presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano.

“Nella mia interrogazione - spiega Liviano - ho chiesto di poter comprendere se l'azienda in questione, titolare del Call center di via Sardegna 81 a Grottaglie, avesse le necessarie autorizzazioni, ivi comprese quelle sanitarie, ed eventualmente, qualora così fosse, chi abbia rilasciato le autorizzazioni in questione. Purtroppo - aggiunge Liviano - appare sempre più diffusa nel territorio pugliese la presenza di Call center irregolari dove i lavoratori sono sottopagati e non tutelati e questo a discapito degli stessi lavoratori e delle regole stesse del mercato. Questo nuovo caso segnalato dal sindacato testimonia come, nonostante i controlli e l'attenzione rivolta a questo settore, continuino a verificarsi episodi che farebbero presupporre fenomeno di lavoro nero e sottopagato”.

Di seguito il testo dell'interrogazione

Alla c.a. Presidente del Consiglio regionale dott. Mario Loizzo

Presidente della Giunta regionale dott. Michele Emiliano

OGGETTO: Call center Grottaglie

Gentile Presidente,

PREMESSO:

1) che abbiamo appreso per il tramite della trasmissione televisiva denominata "Piazza Pulita" e trasmessa ieri giovedì 16/5 dal canale " La7" dell'esistenza di un Call center ubicato a Grottaglie alla via Sardegna 81;

2) Che tale azienda, come denunciato dal sindacato Slc Cgil di Taranto, lavorerebbe con lavoratori a nero ed a progetto senza rispettare il contratto nazionale sui Call center outbound siglato tra Confindustria ed organizzazioni sindacali;

3) che pare che in questo caso all'interno di un appartamento lavorassero circa 50 persone

CONSIDERATO

che appare sempre più diffusa nel territorio pugliese la presenza di Call center irregolari dove i lavoratori sono sottopagati e non tutelati e questo a discapito degli stessi lavoratori e delle regole stesse del mercato

CHIEDO

alla S.V. di poter comprendere se l'azienda in questione, titolare del Call center di via Sardegna 81 a Grottaglie, avesse le necessarie autorizzazioni, ivi comprese quelle sanitarie, ed eventualmente qualora così fosse, chi abbia rilasciato le autorizzazioni in questione.

Bari, lì 17/05/2019

dott. Gianni Liviano

consigliere regionale

Gruppo Misto