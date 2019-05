“Filia Solis, Terra di Pizzica e Capocanale” sabato 25 e domenica 26 maggio

Filia Solis, Terra di....”, progetto proposto dalla LIBERMEDIA s.a.s. nell’ambito del programma “InPuglia365 - Cultura, natura, gusto” edizione 2018-2019, promosso dall’ARET Pugliapromozione – Regione Puglia, in collaborazione con le Associazioni ArmoniE, Le Radici e le Ali Arciragazzi, Fare Verde Puglia Nucleo di Francavilla Fontana, Associazione Sipario volge al termine con 2 iniziative nell'ultimo sabato e domenica di maggio a Francavilla Fontana.

Alle Ore 17.45, Incontro presso il PARCHEGGIO adiacente Chiesa S. Maria Goretti, Centro rurale Bax - Capece, Francavilla Fontana, BR - S.P. 26 per Ceglie Messapica.

Le attività avranno inizio alle ore 18 e saranno caratterizzate da LABORATORIO e CONCERTO di pizzica e tamburellisti ad opera di Pietro Balsamo e del gruppo di Musica Popolare Jazzabanna, LABORATORIO con l'argilla per i bambini, DEGUSTAZIONE dei prodotti della terra.

“Filia Solis, Terra di Armonie dalla Natura”

Domenica 26 maggio - Ore 10.00

Incontro Villa Comunale "Pietro Palumbo" – Viale Vincenzo Lilla, Francavilla Fontana

LABORATORIO per BAMBINI E BAMBINE, consistente nella Piantumazione di piante e fiori;

Seguirà una DEGUSTAZIONE - MERENDA BIO

Ore 10.45 Concerto dell'Orchestra di Fiati del LAMS di Matera, in collaborazione con associazione Culturale “R. D'Ambrosio”.

INGRESSO LIBERO - PER INFO E PRENOTAZIONI: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. " target="_blank">info@libermedia. it +39 328 7599316 Fb: Filia Solis, Terra di