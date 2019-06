Rifiuti in via Lombardia a Pulsano (Ta). Il consigliere Angelo Di Lena chiede nuovi interventi

Il consigliere Di Lena, non nasconde il suo disappunto nonostante il continuo impegno in prima persona per la risoluzione di questo problema. “Non molto tempo fa avevo presentato istanze a nome dei cittadini residenti in queste zone chiedendo oltre alla pulizia un maggiore controllo della zona.

Purtroppo, malgrado gli interventi in loco stiamo punto e daccapo e l’area è di nuovo piena di rifiuti.

Occorre intervenire nuovamente, ma soprattutto disporre un maggiore controllo delle aree periferiche del paese affinchè questa lotta senza quartiere contro coloro che scaricano continuamente finisca .

Occorre rendere un servizio alla collettività con la risoluzione di questa vicenda.

Pulsano si sta riempiendo di turisti e i rifiuti stanno aumentando nelle zone periferiche, soprattutto nelle aree balneari ed occorre dare loro efficienza e serenità.