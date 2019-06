Gran Gala Finale per l’Ostia International Film Festival 2019 miglior film “Ninna nanna”. miglior attrice Francesca Inaudi

Il 21 è stata la volta dei tre cortometraggi finalisti: La Macchina Umana, Le avventure di Mr. Food e Mrs.Wine ed Eva. Giulio Mancini è stato l’anfitrione della serata dedicata ad Ostia nel Cinema, seguendo le opere dei grandi maestri del cinema, da Fellini a Sordi a Verdone. A suggello della stupenda serata il Premio alla Carriera ad un intramontabile Lando Buzzanca.

Il 22 giugno è stato un giorno speciale. Supereroi cinematografico ed in carne ed ossa si sono alternati sul palco. La SuperheroLine moderata dall’ineguagliabile Andrea Guglielmino e da Nico Toffoli ha visto protagonisti i Cinecomics. In sala Emanuele Di Giorgi, Luigi Parisi, Giancarlo Caracuzzo, insignito del Premio Superheroline 2019 con il suo supereroe “Boogeyman”. Con loro Ciera Foster, statuaria attrice americana protagonista della Serie Tv “Ninjak” della Valiant Entertainment. Il premio sportivo dell’anno è stato consegnato ad Emiliano Parisi in occasione della proiezione del docufilm a lui dedicato “Tizzo la storia di un campione”. Nella stessa sera prima di Bohemian Rapsody, è stato proiettato il corto fuori concorso “Wings”.

Domenica 23 un gala night con Red Carpet e Photocall prima della cerimonia condotta dalla splendida Metis Di Meo, e da Nico Toffoli, presidente del Festival. Nel Gala Night sono stati premiati il miglior video Cinema e Musica di Sergio Cammariere “La fine di tutti i guai” con regia di Cosimo Damiano Damato. La Madrina Ilenia Pastorelli ha ricevuto il premio Personaggio Femminile dell’anno mentre Massimiliano Bruno è stato premiato come Personaggio cinematografico dell’anno. A seguire le premiazioni Ufficiali OIFF 2019:miglior attore Adrian Glynn, miglior attrice Francesca Inaudi, miglior Regia Tony Dean Smith, miglior cortometraggio “La Macchina Umana” con Premio “Cinecittà Panalight”, e miglior film “Ninna nanna”. Il premio Fabrizio Frizzi per Miglior conduttore Tv dell’anno è stato vinto da Metis Di Meo.Ospite premiatore Luca Verdone, in sala: Monica Picca capo gruppo al Decimo Municipio per la Lega Salvini, il nostro editore e direttore Umberto Calabrese, e la nostra direttore editoriale la Prof.ssa della Iesa Nunzia Auletta, appena arrivati da Caracas per l'occasione, legatissimo a Ostia Umberto Calabrese autore del libro l'Architettura ad Ostia ci dichiara: "Un iniziativa a cui non potevo mancare e ringrazio Nico Toffoli Presidente del Festival, e il suo comitato esecutivo Simona di Sarno e Massimiliano Mambor per questo rilancio culturale di Ostia ai massimi livelli augurando all'Ostia International Film Festival un futuro radioso!"



Il festival è organizzato in collaborazione con Giuseppe Ciotoli, Patron di Cineland, Antonio Flamini Direttore Artistico, Francesca Piggianelli Direzione Festival ed Organizzazione, Metis Di Meo Conduttrice, Simona di Sarno e Massimiliano Mambor Comitato Esecutivo, Nico Toffoli Presidente del Festival.

Grande rilievo per i Patrocini della Regione Lazio, della Roma Lazio Film Commission, Assonautica, Ascom, Confcommercio e X Municipio. Main Sponsor Unicredit che ha contribuito in maniera decisiva alla riuscita del Festival. Gli altri sponsor: Ostia Holiday di Federico Salomone, Plex Design, Pallotta Gioielli, Manicromio, National Service Group, media partner inviato speciale Gianni Gadaleto, Coming Soon e Influencer.