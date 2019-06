Sagra da Far'nèdd e dei Sapori di Puglia

UniComArt, associazione organizzatrice dell’evento simbolo dell’estate castellanetana, ha ufficializzato la data: la “Sagra dei Record”, la più lunga d’Italia con i suoi 2,5 km di percorso, si svolgerà domenica 11 agosto 2019.

La macchina organizzativa è partita già da tempo: sarà la sagra della maturità (la diciottesima edizione consecutiva), la sagra del gusto con prodotti d’eccellenza del nostro territorio e della buona musica, con la conferma della direzione artistica curata dai maestri Antonio Di Fonzo e Rodolfo Patella.

UniComArt, folto gruppo di commercianti, artigiani ed artisti di Castellaneta in questi giorni sta perfezionando gli ultimi dettagli affinché la sagra, manifestazione che da sempre richiama a Castellaneta decine di migliaia di turisti, possa svolgersi in sicurezza, in ottemperanza alla normativa vigente.

Tanta buona volontà ed amore per il proprio territorio, princìpi questi che gli organizzatori sperano possano essere sposati da tutti i commercianti di Castellaneta.

La Sagra da Far’nèdd sarà come sempre musica, buon cibo e tanta cultura, tra vicoli, chiese, pendii e palazzi storici di Castellaneta, con la possibilità di partecipare al percorso enogastronomico (ticket d’ingresso di 10 euro), o semplicemente di passeggiare e curiosare tra i tanti stand espositivi, riservati agli artigiani ed ai commercianti del territorio (info per le esposizioni al 347 4676465).

La diciottesima edizione della “Sagra da Far'nédd e dei Sapori di Puglia Città di Rodolfo Valentino” è organizzata dall’associazione UniComArt di Castellaneta, sostenuta dalla Fondazione Rodolfo Valentino e patrocinata dal Comune di Castellaneta tramite il suo assessorato alla Cultura.

Chiunque volesse aderire e prender parte all'organizzazione come volontario o partner commerciale può contattare l'associazione UniComArt al numero 347 4676465.