A 92 anni pubblica il suo primo libro “Cani & Gatti”

L’Autore, Nello Parravano, ben conosce l’umano per aver esercitato per lunghi anni la professione del medico.

Articolato in un simpatico dialogo di “botta e risposta”, il testo, in modo quasi essenziale e irreverente con l’uso di un linguaggio parlato seppur filosofico, denuncia l’antagonismo, la rivalità, l’incomunicabilità che pervadono la nostra società.

L’evento di presentazione ci sarà Martedì 16 luglio 2019 alle ore 18:00 presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni. A condurre l’incontro il giornalista scrittore Paolo Mastri, interverranno , oltre dell’Autor e Salvatore Santangelo , giornalista e saggista, Americo Di Benedetto, consigliere della Regione Abruzzo, lo scrittore Stefano Carnicelli , scrittore, Marina Scipione , psicoterapeuta e Francesca Pompa , presidente One Group.- La lettura dei brani è affidata agli attori: Tiziana Gioia e Massimo Sconci .

L’Aquila - Proprio come dice il proverbio “non è mai troppo tardi” e Nello Parravano festeggia i suoi sorprendenti 92 anni con l’esordio della sua prima opera “Cani & Gatti” edito dalla One Group Edizioni.

Uno scrittore in “erba” a 92 anni Nello Parravano esordisce con la sua singolare opera “cani e gatti” edito da one group edizioni. Presentazione all’Aquila martedì 16 luglio 2019, Sala Rivera, palazzo Fibioni.

