Castellaneta (Taranto) Svelati gli artisti della diciottesima edizione della Sagra Da Far'nedd'

Un evento di grande caratura che vede per il terzo anno consecutivo la preziosa direzione artistica del maestro Antonio Di Fonzo coadiuvato dall’entrepreneur Rodolfo Patella.

Tema principale sarà la musica popolare tradizionale, che coinvolgerà il pubblico sia con formazioni in streetband che con gruppi folkloristici con artisti danzanti, cantanti di pizziche, tarantelle, tammuriate, canzoni napoletane, contesti popolari, world music, tradizione afro-brasiliana e multietnica.

«L’approccio di questa scelta - affermano i due direttori artistici - è stato sostanzialmente non filologico, ma animato da uno spirito di ricerca attraverso il riuso del materiale tradizionale e folklorico e che abbia come filo conduttore la valorizzazione del patrimonio popolare attraverso la contaminazione dei linguaggi e la riattualizzazione della tradizione, allo scopo di renderla fruibile ad un pubblico giovane che ne ha perso in gran parte memoria, creando un grande coinvolgimento di tutti».

Ma veniamo agli artisti: ospiti di spicco, che si esibiranno in piazza Federico De Martino, ai piedi della Cattedrale di San Nicola, saranno i Cipurridd, rinomato gruppo di musica popolare con la voglia di riscoprire e portare avanti le tradizioni del passato.

I Cipurridd, Piero Dilauro (organetto e fisarmonica), Federico Caporaso (chitarra e voce), Caterina Ivone (voce), Umberto Caporaso (basso acustico), Maurizio Camastra (batteria), Giuseppe Daprile (chitarra e voce), Giuseppe Caputo (mandolino, Joana Giorgio (danzatrice), Angela Buscicchio (danzatrice), Marilena Menga (danzatrice), Meghi Annese (danzatrice), intraprendendo un viaggio musicale che parte dal Salento con le allegre pizziche, fino ad affacciarsi nel territorio napoletano.

I suoni della tradizione saranno accostati ad un genere più fresco e moderno grazie alla presenza di strumenti che si distaccano dalla cultura popolare del passato. Sarà uno spettacolo coinvolgente che farà divertire tutti dal più piccolo al più grande.

GLI ALTRI GRUPPI MUSICALI

SOBALLERA (piazza Marconi – ingresso sagra): balli e ritmi di un popolo in festa. Un viaggio musicale tra i suoni e le voci della musica tradizionale meridionale: pizziche, tarantelle, tammurriate, canti rituali, canti d'amore e canti di fatica.

I Soballera sono Stefano De Dominicis (voce e chitarra battente), Giuseppe Volpe (fisarmonica), Francesco Savino (voce e tamburi a cornice), Salvatore Simonetti (chitarra classica e putipù) Floriana Guida (danze).

QUATTROPERQUATTROSTREETBAND (itinerante): un’esplosione di energia in movimento, sperimentano sempre nuove composizioni passando dal Funky al Jazz, dal Blues al Soul, in una continua mescolanza di generi e ritmi che divertono e coinvolgono.

MICHELE SANTORO (chitarra) & BRUNO GALEONE (fisarmonica) (piazza Mulini Vecchi): già affermati interpreti nei loro strumenti vi porteranno in un viaggio alla scoperta di nuove sonorità, nuove armonie, nuovi colori e nuovi linguaggi, mantenendo però intatti quelli che sono gli elementi essenziali della musica: immediatezza e semplicità.

MICHELE CATALDO (Vico Madonna dell’Aiuto): violinista e violista poliedrico, il suo repertorio spazia dal genere classico al leggero esibendosi con grandi nomi del panorama musicale internazionale.

THE BLUE FOX (Largo La Marina): The Blue Fox reinterpreta ogni evento con eleganza e sobrietà spaziando dai migliori successi della musica italiana ad alcune cover internazionali.

Il quintetto è composto da Rocco Volpe (piano e voce), Angelo Pellegrino (basso), Luca De Bonis (batteria), Giampiero Bonora (chitarre), Maria Teresa Burdo (voce). Le collaborazioni con Davide De Marinis (attualmente in tournée), Enzo Salvi, Carlotta, Paolo belli, Roby Facchinetti, hanno ulteriormente arricchito lo “stile Blue Fox” che si percepisce sin dalle prime note.

JAMMIN TRIO (piazza Vittorio Emanuele): Jammin' trio, composto da Mia Secundo, Giorgio Guarini e Gianvito Bianco, innamorati della musica jazz, bossa nova, funky blues rock, sono capaci di incantare il pubblico attraverso la loro interpretazione dei grandi classici internazionali.

FOLKASUD (Via San Giliero - chiesa Santa Caterina): I Folkasud sono una band del Tarantino. Il loro genere personalissimo spazia dalla world music ai contesti popolari.

Salvatore Antonacci - fisarmonica. Raffaele Di Gioia - chitarra. Paolo Gesualdo - batteria. Pino

Mucavero - voce e basso.

YARAKA (Piazza San Domenico): Il progetto Yarákä propone un percorso principalmente radicato nella tradizione afro-brasiliana e sudamericana, un lavoro di ricerca attento ad esaltare la componente multietnica, in particolare quella comune matrice ritmica proveniente dall' Africa che funge da catalizzatore e permette di spingersi oltre sperimentando contaminazioni audaci con le sonorità mediterranee e del sud italia.

Virginia Pavone / Voice Flutes Percussions Gianni Sciambarruto / Guitar Voice Berimbau Antonio Oliveti / Ethnic Percussions

ROUTEMAN 66 (Piazza Maria Immacolata): I Routeman 66 sono un duo composto da Sergio Mastrobuono (chitarra, armonica e voce) e Carmine Gravina(chitarra), dal blues al country, propongono brani che hanno segnato la storia, riarrangiati in modo molto coinvolgente per rivivere il periodo d'oro della musica americana.

SOUND BEAT BAND (Vico Muro): Musicisti pugliesi accomunati dalla passione per la musica con repertorio che spazia dalle ultime novità discografiche al jazz, pop , rock, swing. Ospite del gruppo il cantante Daniel Clisini.

Federica Monopoli (voce), Vincenzo Antonacci (basso), Vito Mastilone (chitarra) Giacomo Cetera (batteria), feat. Daniel Clisini (voce).