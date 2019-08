Miss Italia 2019: Chi sarà Miss Miluna Puglia?

Queste sono le due prime Miss pugliesi che hanno staccato il biglietto per le Prefinali nazionali del 80esimo Concorso Nazionale di Miss Italia 2019.

Domenica prossima 4 agosto 2019, sarà eletta la terza finalista regionale, Miss Miluna Puglia 2019, nella splendida cornice di Piazza Andrea Costa ad Apricena, città nota per il suo marmo e la sua pietra.

L’evento, volto alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni pugliesi, è patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Apricena ed è stato fortemente voluto da Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Foggia con la preziosa collaborazione di alcuni imprenditori locali.

Uno spettacolo itinerante dedicato all’anniversario del Concorso, che quest’anno compie 80 anni, ripercorrendo il costume e le tradizioni del nostro “Bel Paese”.

Dalle prime ore del pomeriggio, tra casting, prove, trucco e parrucco le Miss si muoveranno nelle vie del centro tra gli obiettivi dei fotografi e delle telecamere immortalando anche la storia e le tradizioni locali.

Alle 21.30 inizierà lo spettacolo, condotto da Marco Rollo, conduttore di punta della trasmissione radiofonica “All u can eat” di Radio Crik Crok, con la straordinaria partecipazione di Miss Puglia 2018, Antonia Fracasso, quarta classificata nella finalissima nazionale di Miss Italia 2018.

Sul palco anche il monologhista Antonio Tirelli, finalista del talent di comici “Eccezionale veramente” di Diego Abatantuono e partecipante alla trasmissione di successo “Colorado” che giocherà con le Miss e con tutto il pubblico. La ballerina del fuoco Andrea e il capoerista Matteus lasceranno tutti a bocca aperta con le loro uniche esibizioni.

Una giuria di eccellenza formata da esponenti di importanti brand nazionali, giornalisti ed operatori nel settore dello spettacolo saranno attenti ad ogni particolare nel valutare non solo la bellezza, ma anche tutte le altre qualità delle Miss concorrenti.

Il tutto è organizzato, magistralmente, dall’agenzia “Parole & Musica” di Mimmo Rollo, da più di venti anni esclusivista per la Puglia del concorso di Miss Italia.

È possibile iscriversi al concorso seguendo le istruzioni sul sito web nazionale www.missitalia.it.

Alle selezioni possono partecipare, come sempre gratuitamente, le ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto) e i 30 anni (entro il 31 dicembre), mamme, miss sportive e coloro che, nate in Italia da genitori stranieri, non siano ancora in possesso della cittadinanza italiana.

Aggiornamenti e foto sulla pagina fb ufficiale: missitaliapuglia.